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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵

بهره‌برداری از طرح‌های آسفالت روستایی در دو روستای زهک

بهره‌برداری از طرح‌های آسفالت روستایی در دو روستای زهک

زهک- طرح‌های عمرانی و زیرساختی حوزه راه و معابر روستایی در شهرستان زهک با هدف بهسازی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد روستاییان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با دومین روز هفته دولت، طرح‌های عمرانی و زیرساختی حوزه راه و معابر روستایی در شهرستان زهک با هدف بهسازی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد روستاییان به بهره‌برداری رسید.

در این مراسم، طرح آسفالت جاده روستایی کندرک به طول چهار کیلومتر افتتاح شد که با اجرای آن، دسترسی و تردد ساکنان چندین روستای منطقه تسهیل و زمینه ارتقای ایمنی و کیفیت راه‌های ارتباطی فراهم شده است.

بهره‌برداری از طرح‌های آسفالت روستایی در دو روستای زهک

همچنین ۱۰ هزار مترمربع آسفالت در روستای گوری به بهره‌برداری رسید. این طرح با هدف بهسازی معابر روستا، تسهیل رفت‌وآمد اهالی و ارتقای زیرساخت‌های روستایی اجرا شده است.

اجرای این طرح‌ها بخشی از برنامه‌های عمرانی شهرستان زهک در هفته دولت است که با تمرکز بر بهبود زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مناطق روستایی دنبال می‌شود.

کد مطلب 6928523

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