به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه و همزمان با دومین روز هفته دولت، طرحهای عمرانی و زیرساختی حوزه راه و معابر روستایی در شهرستان زهک با هدف بهسازی مسیرهای ارتباطی و تسهیل تردد روستاییان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم، طرح آسفالت جاده روستایی کندرک به طول چهار کیلومتر افتتاح شد که با اجرای آن، دسترسی و تردد ساکنان چندین روستای منطقه تسهیل و زمینه ارتقای ایمنی و کیفیت راههای ارتباطی فراهم شده است.
همچنین ۱۰ هزار مترمربع آسفالت در روستای گوری به بهرهبرداری رسید. این طرح با هدف بهسازی معابر روستا، تسهیل رفتوآمد اهالی و ارتقای زیرساختهای روستایی اجرا شده است.
اجرای این طرحها بخشی از برنامههای عمرانی شهرستان زهک در هفته دولت است که با تمرکز بر بهبود زیرساختها و افزایش کیفیت خدماترسانی به مناطق روستایی دنبال میشود.
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