به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در حاشیه بازدید از بیمارستان سلامت سیب و سوران اظهار داشت: فاز نخست این بیمارستان که شامل اورژانس، به بهره‌برداری رسیده و در فاز دوم نیز بخشی از کلینیک‌های تخصصی با حضور دو متخصص در طول هفته فعال است.

وی افزود: امیدواریم با تقسیم و تخصیص نیروی انسانی متخصص که در آبان‌ماه انجام خواهد شد، تخصص‌های بیشتری در کلینیک‌های این بیمارستان مستقر شوند و خدمات تخصصی آن به‌صورت کامل‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

آخوندزاده با اشاره به فاز سوم توسعه بیمارستان سلامت سیب و سوران گفت:اجرای این مرحله نیازمند انجام برخی اقدامات زیربنایی در شهر و بیمارستان است و طبیعتا زمان بیشتری خواهد برد، اما تلاش می‌کنیم پروانه بهره‌برداری بیمارستان در همین سال صادر شود و بخشی از مشکلات مربوط به ساختار و نیروی انسانی آن نیز برطرف شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: به مردم شریف سیب و سوران قول می‌دهیم که وزارت بهداشت، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، نهایت تلاش خود را برای ارتقای وضعیت بهداشت و درمان این شهرستان به کار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: با تکمیل فاز دوم، خدمات تخصصی بیمارستان توسعه پیدا خواهد کرد و امیدواریم این مرکز بتواند نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای درمانی مردم منطقه ایفا کند.

در ادامه؛ عبدالرازق نژاد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در جریان بازدید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از بیمارستان سلامت سوران، با قدردانی از حضور مسئولان وزارت بهداشت در مناطق مختلف استان، اظهار داشت: حدود ۱۱ ماه قبل، هدف‌گذاری و راهبرد اجرایی برای راه‌اندازی بیمارستان سلامت سوران انجام شد و با تلاش مجموعه دانشگاه، فاز نخست این بیمارستان به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه راه‌اندازی بیمارستان پس از حدود ۱۳ سال، فرآیندی دشوار بوده است، افزود: این بیمارستان در سه فاز پیش‌بینی شده که در فاز نخست، راه‌اندازی اورژانس و بخش بستری با هدف ارائه خدمات به بیماران با زمان بستری کمتر از شش ساعت در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در فاز دوم، فعال‌سازی کلینیک‌های تخصصی بیمارستان دنبال می‌شود که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد پیشرفت داشته و دو تخصص داخلی و زنان با حضور متخصصان اعزامی از سراوان در حال ارائه خدمت هستند.

عبدالرازق نژاد با اشاره به برنامه تأمین نیروی متخصص برای این بیمارستان گفت: از آنجا که بیمارستان در سال گذشته فاقد پروانه بهره‌برداری بود، امکان اختصاص نیروی متخصص به آن وجود نداشت، اما اکنون با ثبت رسمی بیمارستان در سامانه‌های مربوطه، امیدواریم در تقسیم نیروهای طرح تخصصی از آبان‌ماه، متخصصان مورد نیاز این بیمارستان نیز تأمین شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین بر ضرورت تسریع در صدور پروانه بهره‌برداری بیمارستان تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم در دانشگاه انجام شده و فرآیند صدور پروانه در وزارت بهداشت در حال پیگیری است؛ صدور این پروانه نقش مهمی در جذب نیروی انسانی، راه‌اندازی تشکیلات بیمارستان و فراهم شدن امکان فعالیت رسمی متخصصان خواهد داشت.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در سفر به شهرستان سیب و سوران از بخش های مختلف بیمارستان بازدید کرد.