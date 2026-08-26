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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

دستگیری سارقان انگشترهای نقره در سمنان؛ ۲۱ انگشتر کشف شد

دستگیری سارقان انگشترهای نقره در سمنان؛ ۲۱ انگشتر کشف شد

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سارقان انگشترهای یک مغازه نقره فروشی در بازار سمنان خبر داد و گفت: ۲۱ انگشتر از متهمان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: در پی وقوع سرقت تعدادی انگشتر نقره از یک مغازه نقره فروشی در بازار سمنان، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های فنی، هویت یکی از سارقان را شناسایی کردند و متهم در جریان گشت‌زنی مأموران شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی سمنان با اشاره به اعتراف متهم به سرقت با همدستی یکی از دوستانش، بیان کرد: مأموران با هماهنگی قضایی در بازرسی از منزل متهم دیگر، ۲۱ عدد انگشتر نقره سرقتی را کشف کردند که پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.

عرب ادامه داد: متهم دیگر این پرونده نیز دستگیر شد و علاوه بر اعتراف به سرقت از مغازه نقره فروشی، به ارتکاب ۲ فقره سرقت منزل نیز اقرار کرد.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6928509

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