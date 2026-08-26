شرایط اعطای سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر ابلاغ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت و نامه شماره ۸۴۸۶۱۴۷ در ۳۱ مردادماه امسال دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل، ضوابط تعیین شده جهت اعطای سهمیه واردات خودروهای سواری(CBU) در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

تنها متقاضیان دارای شناسنامه گارانتی فعال در حوزه واردات خودروی سواری، مشمول بررسی اعطای سهمیه است.

شرکت های متقاضی سهمیه مذکور موظفند تا اسناد مربوط به ارز با منشا خارجی(سپرده خود)، که مورد تایید شعبه مرکزی بانک‌های عامل(معاونت امور بین الملل بانک ها) یا بانک مرکزی باشند، ارائه دهند.

کلیه متقاضیان باید مدارک و مستندات ثبتی را به همراه نامه بانک ارائه کنند.

متقاضیان تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه امسال فرصت دارند درخواست خود را در دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت این موضوع بر عهده ی متقاضیان خواهد بود.