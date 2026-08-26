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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۱۲

لفاظی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه ایران

لفاظی‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه ایران

وزیر خزانه داری آمریکا برای سرپوش گذاشتن بر شکست نظامی کشورش مقابل ایران به لفاظی های خود علیه کشورمان ادامه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خزانه داری آمریکا به نقل از اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور اعلام کرد: ما به دفاع از شفافیت مالی جهانی و از بین بردن تهدیدات نظام ایران ادامه می دهیم.

بسنت که کشورش در بازگشایی تنگه هرمز و خارج کردن کنترل آن از دست ایران ناکام مانده، اضافه کرد: ما به ایران اجازه نمی دهیم تجارت بین الملل را تهدید کرده یا از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

وی گفت: باید به اعمال فشار مالی بر شریان های اقتصادی باقی مانده ایران ادامه داد. آمریکا طرف هایی را که با نظام ایران همکاری مالی داشته باشند بازخواست خواهد کرد.

این لفاظی های وزیر خزانه داری آمریکا در کنار طرح فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران با هدف سرپوش گذاشتن بر شکست نظامی واشنگتن در میدان درگیری با کشورمان مطرح می شود.

کد مطلب 6927982

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    نظرات

    • لبیک IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۴
      1 1
      پاسخ
      به وزیر خزانه داری خبیث و کثیف و کور امریکای تروریست اعلام می کنم که زیاد نمیخواد دور برداری ، شک نکن بزودی زیر پای ایرانیان له می شوید تف به شرف ترامپ کثیف

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