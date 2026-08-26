به گزارش خبرنگار مهر؛ در یک سوی این تصویر، ربات‌هایی قرار داشتند که در برخی شاخص‌های فیزیکی از انسان پیشی گرفتند. به عنوان نمونه، ربات «Tiangong Ultra» مسیر ۱۰۰ متر را در ۸.۸۶ ثانیه طی کرد، برخی ربات‌های دیگر نیز رکوردهای انسانی در دوهای ۴۰۰ و ۱۵۰۰ متر را پشت سر گذاشتند و ارتفاع پرش ایستاده از سه متر عبور کرد. این اعداد بیانگر آن هستند که پیشرفت در موتورهای الکتریکی، سامانه‌های کنترل تعادل، باتری‌ها، مواد سبک‌وزن و الگوریتم‌های حرکتی با سرعتی چشمگیر ادامه دارد.

اما سوی دیگر ماجرا نیز به همان اندازه مهم است. هم‌زمان با ثبت این رکوردها، ربات‌هایی در اثر برخورد از هم متلاشی شدند، برخی در تکمیل حرکات خود ناکام ماندند، تعدادی هنگام سقوط یا تغییر مسیر نتوانستند تعادلشان را بازیابی کنند و مسابقات فوتبال همچنان فاصله آشکاری با هماهنگی، درک موقعیت و تصمیم‌گیری مورد نیاز در محیط واقعی داشت. این شکست‌ها صرفاً حاشیه‌های یک رویداد جهانی نیستند، بلکه نشان می‌دهند که توانایی اجرای یک حرکت خاص در شرایط کنترل‌شده، با قابلیت کارکرد ایمن، پایدار و خودمختار در کارخانه، انبار، بیمارستان یا خانه تفاوت زیادی دارد.

به همین دلیل، اهمیت مسابقات امسال فقط در رکوردهای ثبت‌شده خلاصه نمی‌شود. این رقابت‌ها عملاً به آزمونی برای سنجش هم‌زمان قدرت بدنی، ادراک محیط، کنترل بلادرنگ، تصمیم‌گیری، هماهنگی حرکتی و توانایی بازیابی از خطا تبدیل شدند. ربات‌ها باید نه‌فقط سریع و قدرتمند، بلکه قابل اتکا، سازگار و قادر به واکنش در برابر وضعیت‌های پیش‌بینی‌نشده باشند. همین هم‌زیستی میان «عملکرد فوق‌انسانی» و «شکنندگی عملیاتی» مهم‌ترین نتیجه مسابقات ۲۰۲۶ است. بر همین اساس، پکن امسال بیش از آن که میزبان یک نمایش ورزشی رباتیک باشد، به آزمایشگاهی بزرگ برای سنجش بلوغ هوش تجسم‌یافته تبدیل شد که ربات‌ها در آن وظیفه داشتند ادراک و تصمیم‌گیری را به حرکت فیزیکی دقیق و ایمن در جهان واقعی پیوند بزنند.

آزمایشگاهی با بیش از دو هزار ربات

ابعاد و مقیاس برگزاری دوره دوم این مسابقات به‌تنهایی از شتاب توسعه این صنعت حکایت دارد. بر اساس گزارش‌ها، ۶۶۶ تیم با ۲۰۵۶ ربات انسان‌نما در ۵۱ رشته و مجموع ۱۳۰۱ رقابت شرکت کردند و تعداد تیم‌ها نسبت به دوره قبل ۱۳۸ درصد افزایش یافته است. دامنه مسابقات نیز از دویدن و ورزش‌های نمایشی فراتر رفته و وزنه‌برداری، تنیس روی میز و آزمون‌های سناریومحور مرتبط با لجستیک، خدمات هتل‌داری و فعالیت‌های خانگی را دربر گرفته است. در برخی رقابت‌های این دوره از مسابقات، ساخت بلوک، آماده‌سازی غذا و بسته‌بندی کالا برای ارزیابی مهارت دست‌ورزی ربات‌ها طراحی شده بود.

این تغییر در طراحی مسابقات اهمیت بیشتری از افزایش تعداد شرکت‌کنندگان دارد. مسئله اصلی صنعت ربات انسان‌نما به‌تدریج از اثبات امکان حرکت دوپا به سنجش توانایی انجام مأموریت در محیط‌های متغیر تبدیل شده است. جایگزینی کنترل دستی با ناوبری خودکار در بیشتر رقابت‌های امسال نیز همین گذار را نشان می‌دهد. مسابقات در نتیجه به محیطی برای آزمایش هم‌زمان سامانه حرکتی، ادراک محیط، تصمیم‌گیری، کنترل بلادرنگ و بازیابی از خطا تبدیل شده‌اند.

جهشی که در فاصله زمانی یک سال رخ داد

به باور کارشناسان، ربات «Tiangong Ultra» برجسته‌ترین نماد شتاب روزافزون و خیره‌کننده روند توسعه فناوری رباتیک است. این ربات متعلق به مرکز نوآوری ربات انسان‌نمای پکن در مرحله نیمه‌نهایی دوی سرعت ۱۰۰ متر زمان ۸.۸۶ ثانیه را ثبت کرد. این عدد بیش از هفت‌دهم ثانیه سریع‌تر از رکورد ۹.۵۸ ثانیه‌ای یوسین بولت، قهرمان افسانه‌ای و رکورددار این رشته محسوب می‌شود. اهمیت فنی رکورد زمانی روشن‌تر می‌شود که عملکرد نسل قبلی «Tiangong» در همین مسابقات را مبنا قرار دهیم. این ربات در دوره نخست مسابقات در سال ۲۰۲۵، ۱۰۰ متر را در ۲۱.۵۰ ثانیه طی کرده بود. کاهش زمان از ۲۱.۵۰ به ۸.۸۶ ثانیه طی یک سال، تصویری کم‌سابقه از سرعت بهبود سامانه‌های محرکه، کنترل تعادل و الگوریتم‌های حرکت ارائه می‌دهد.

رکوردها به دوی سرعت محدود نماندند. مرکز نوآوری ربات انسان‌نمای پکن زمان ۳۸.۱۵ ثانیه را برای ۴۰۰ متر و ۲ دقیقه و ۲۱.۶۴ ثانیه را برای ۱۵۰۰ متر اعلام کرد. هر دو رکورد از معیارهای ورزشی انسانی عبور کردند. ربات «Tiangong»همچنین در پرش نیز به ارتفاع ۲.۸۸ متر رسید و رقابت نهایی پرش ایستاده با رکورد ۳.۴ متری ربات تیم «Tianzhuo» از همین مرکز خاتمه یافت.

رکوردها ضعف‌های بنیادین را پنهان نمی‌کنند

تصویر فنی مسابقات با مشاهده شکست‌ها کامل می‌شود. بر همین اساس، ربات «Tiangong» پس از ثبت رکورد ۸.۸۶ ثانیه نتوانست انرژی حرکتی خود را به شکل عادی مهار کند و برای توقف به تشک ضخیم انتهای مسیر برخورد کرد. پس از برخورد، ربات سقوط کرد و آتش کوچکی در قسمت بدنه آن مشاهده شد. همچنین، در مرحله نیمه‌نهایی، قطعات ربات دیگری حین دویدن از هم جدا شد. گزارش‌های مسابقات موارد دیگری از سقوط در فوتبال، اختلال در وزنه‌برداری، برخورد با موانع و ناتوانی در بازیابی تعادل پس از خطا را نیز ثبت کرده‌اند.

به باور متخصصان، مرور این رخدادها یک تمایز مهم را آشکار می‌کند. بیشینه عملکرد با قابلیت اتکای عملیاتی یکسان نیست. در همین راستا، مهندسان توانسته‌اند یک سامانه مکانیکی را برای انجام مأموریتی مشخص تا محدوده فوق‌انسانی بهینه کنند، اما استقرار ربات در کارخانه، انبار، بیمارستان یا خانه مستلزم عملکرد ایمن و تکرارپذیر در هزاران وضعیت پیش‌بینی‌نشده است. به همین دلیل، کارشناسان حاضر در مسابقات همچنان فاصله قابل توجهی میان ربات‌های کنونی و اجرای خودمختار وظایف پیچیده در محیط واقعی می‌بینند.

تعمیم‌پذیری به جای سرعت و گلوگاه بعدی صنعت رباتیک

وانگ شینگ‌شینگ، بنیان‌گذار شرکت رباتیک «Unitree Robotics» مهم‌ترین مسئله آینده را در یک مفهوم کلیدی، یعنی تعمیم‌پذیری محدود خلاصه کرده است. ربات‌های کنونی هنگام دریافت مأموریتی جدید معمولاً به آموزش مجدد نیاز دارند. توانایی انتقال مهارتی که در یک وضعیت آموخته شده به محیط و مسئله‌ای متفاوت، همان قابلیتی است که می‌تواند مرز میان ماشین نمایشی و نیروی کار رباتیک را تعیین کند. وانگ این محدودیت را بزرگ‌ترین گلوگاه فعلی صنعت جهانی ربات‌های انسان‌نما می‌داند.

در این نقطه پیوند هوش مصنوعی و رباتیک اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. مسئله نسل آینده افزایش صرف قدرت موتور یا سرعت دویدن نیست. ادراک چندوجهی محیط، برنامه‌ریزی مأموریت، استدلال مکانی، یادگیری از تجربه، انتقال مهارت میان وظایف و تصمیم‌گیری ایمن در شرایط پیش‌بینی‌نشده تعیین خواهند کرد که ربات انسان‌نما چه زمانی از محیط کنترل‌شده آزمایشگاه خارج می‌شود. برخوردها و سقوط‌های رخ داده در مسابقات امسال نیز نشان دادند که تصمیم‌گیری خودمختار هنوز در مواجهه با عدم قطعیت‌های جهان واقعی آسیب‌پذیر است.

هدف چین از برگزاری مسابقه جهانی ربات‌ها

پشت این نمایش فناورانه، یک راهبرد صنعتی قابل تشخیص قرار دارد. چین ربات‌های انسان‌نما را در زمره صنایع نوظهور راهبردی قرار داده و تلاش می‌کند پیشرفت‌های هوش مصنوعی، موتورهای الکتریکی و حسگرها را به کاربردهای تولیدی، لجستیکی و خدماتی تبدیل کند. درآمد بنگاه‌های صنعتی بزرگ بخش رباتیک چین در سال ۲۰۲۵ از ۳۰۰ میلیارد یوان، معادل حدود ۴۴.۲ میلیارد دلار، عبور کرده و متوسط رشد سالانه این بخش طی پنج سال گذشته بیش از ۲۰ درصد بوده است.

مسابقات جهانی در چنین چارچوبی بخشی از زیرساخت توسعه صنعت محسوب می‌شوند. شرکت‌ها فناوری‌های خود را در شرایط فشار آزمایش می‌کنند، داده عملکردی تولید می‌شود، ضعف سخت‌افزار و الگوریتم آشکار می‌گردد و سرمایه‌گذاران می‌توانند فاصله میان ادعا و قابلیت واقعی را مشاهده کنند. البته عنوان «جهانی» این رقابت باید با احتیاط خوانده شود. بر اساس یکی از منابع ارسالی، حدود ۹۵ درصد از ۶۶۶ تیم حاضر چینی بوده‌اند و بر همین اساس، رویداد پکن بیش از آن که تصویری متوازن از صنعت جهانی ارائه دهد، ویترینی کم‌سابقه از عمق اکوسیستم رباتیک چین است.

مسابقه واقعی تازه آغاز شده است

جمع‌بندی دوره دوم این مسابقات بزرگ را می‌توان در تغییر معیار موفقیت جست‌وجو کرد. دوره ۲۰۲۶ نشان داد که مسئله «توان فنی ربات‌ها برای دویدن، پریدن و حفظ تعادل»، با سرعت در حال حل شدن است. مسئله تعیین‌کننده اکنون این است که آیا همان ماشین می‌تواند ساعت‌ها بدون خرابی کار کند، محیط ناآشنا را درک نماید، با انسان تعامل ایمن داشته باشد، وظیفه جدید را بدون بازآموزی گسترده فراگیرد و از نظر اقتصادی جایگاهی معنادار در زنجیره تولید یا خدمات پیدا کند.

چشم‌انداز کاربردی نیز از دل همین مسابقات قابل مشاهده است. تیم سازنده ربات رکورددار پرش ۳.۴ متری، عملیات امداد در محیط‌های پرخطر و جابه‌جایی بارهای سنگین را از مسیرهای توسعه آینده معرفی کرده است. مسابقات سناریومحور نیز لجستیک، خدمات و محیط خانگی را هدف گرفته‌اند. در نتیجه، نسل نخست کاربردهای اقتصادی احتمالاً در محیط‌هایی ظهور می‌کند که ارزش تحرک انسان‌گونه بالا و هزینه یا خطر نیروی انسانی قابل توجه است.

مسابقات پکن در نهایت مرزهای فناوری رباتیک را جابه‌جا کرده است. سرعت و قدرت فیزیکی دیگر بهترین شاخص برای تشخیص آینده ربات انسان‌نما نیستند. رقابت بعدی بر سر «قابلیت تعمیم، خودمختاری قابل اتکا و ارزش اقتصادی» شکل خواهد گرفت. وبگاه خبری مشهور چینی «SCMP» نیز پس از پایان مسابقات با انتشار گزارشی، همین نقطه را برجسته کرده است. نمایش پیشرفت فناوری پایان یافته و مرز بعدی، تدوین راهبرد برای استقرار عملی این ماشین‌ها به شمار می‌رود. اگر چین بتواند فاصله میان رکورد ۸.۸۶ ثانیه‌ای پیست و یک شیفت کاری هشت‌ساعته در محیط واقعی را پر کند، دستاورد اصلی مسابقات ۲۰۲۶ نه شکست رکورد یوسین بولت، بلکه عبور ربات انسان‌نما از مرحله نمایش فناوری به مرحله شکل‌گیری یک صنعت عمومی خواهد بود.