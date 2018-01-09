به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی شامگاه سهشنبه و در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن گرامیداشت یاد شهدای ۱۹ دی افزود: خیزش عمومی در قم، علیه مقاله اهانتآمیز نسبت به امام(ره)، در ادامه نهضتی که از سال ۴۱ آغاز شد، زمینهساز جنبشی گسترده در سراسر ایران از جمله در تبریز، یزد و... شد که نهایتاً به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ منجر شد.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین با اشاره به اولین سالگرد رحلت رییس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله هاشمی رفسنجانی را شخصیتی ممتاز، اسلامشناسی برجسته، صاحبنظری امین و سیاستدان و سیاستمداری دانست که مورد احترام مردم و حتی جامعه بینالمللی است.
روحانی با اشاره به مجاهدتهای آیتالله هاشمی تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره)، رفاقت صمیمی و دیرینه با مقام معظم رهبری و همچنین خدمات گسترده و ماندگار ایشان به انقلاب و مردم در مسئولیتهای سنگین و خطیر، گفت: نقش مرحوم آیتالله هاشمی در دوران مبارزه، تثبیت نظام اسلامی، اداره مجلس و فرماندهی جنگ، ریاست جمهوری و اداره دولت و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام غیرقابل انکار و اثرات آن در استحکام نظام اسلامی ماندگار است.
رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر کشور پرداخت و ضمن تأکید بر ریشهیابی علل فرهنگی و اجتماعی آن و نیز اهتمام مسئولان به ارتباط با مردم و پاسخگویی به مطالبات به حق آنان گفت: حضور پرشور و آگاهانه مردم در برابر عدهای که علیه مقدسات و پرچم کشور اهانت کردند از یکسو و یکپارچگی جناحها، احزاب، اقوام و مذاهب علیه آشوبگران از سوی دیگر موفقیت دیگری در برابر دشمنان و بدخواهان نظام آفرید.
روحانی نقد و اجتماعات قانونی را مفید و زمینهساز اصلاح و بهبود امور دانست و افزود: هوشیاری مردم، دانشگاهیان و اقشار مختلف ثابت کرد که علیرغم مشکلاتی که وجود دارد در برابر سوء استفاده از مطالبات مردم و تحریکات ضدانقلاب و دشمنان میایستند.
رییس شورای عالی امنیت ملی در پایان از هوشیاری نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، نیروی انتظامی، سپاه و بسیج که در مدیریت حوادث اخیر در کنار مردم و به خوبی به وظایف خود عمل کردند، تشکر کرد.
