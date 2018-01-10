مشکلات نفت رفته رفته حل خواهد شد/ با تیم سوم ایران بازی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی در نشست خبری بعد ازظهر امروز و پیش از دیدار برابر تراکتورسازی تبریز گفت: قبل از هر چیز باید راجع به تراکتور صحبت کنم، یکی از تیم‌های بزرگ کشورمان که هواداران بسیاری دارد. در ایران استقلال و پرسپولیس ملی هستند و تراکتور هم مانند آنها در سراسر کشور طرفدار دارد. دیگر تیم های شهرستانی پرطرفدارند اما هیچ کدام شرایط تراکتورسازی را ندارند.

وی تاکید کرد: تراکتور از لحاظ مدیریتی، کادر فنی و بازیکنان بسیار قوی است و توانسته در این روزهای اخیر یکی از بازیکنان سابق من در تیم امید را به نام ارسلان مطهری جذب کرده و حالا با پتانسیل بالایی که دارد می خواهد در نیم فصل دوم عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

افاضلی در ادامه خاطرنشان کرد: تیم ما بعد از دیدار برابر پرسپولیس آرامش نسبتا خوبی دارد. تیم ما با آمدن مالکین جدید از گذشته بهتر شده و رفته رفته مشکلات این تیم در حال حل شدن است اما نمی توان انتظار داشت یک شبه همه مشکلات حل شود ولی مسئولان تیم پله به پله درصدد رفع مشکلات هستند و مطمئنم در آینده حرف های بسیاری از نفت خواهید شنید.

سرمربی نفت در ادامه تصریح کرد: ما هنوز در خصوص نقل و انتقالات بازیکنی جذب نکرده ایم و خوشحالیم بازیکنی از ما جدا نشده و این می تواند بر کیفیت ثابت تیم تاثیرگذار باشد و کار من را برای موفقیت تیم سخت تر خواهد کرد. انتظار داریم در بازی فردا با ارائه یک عملکرد خوب نتیجه لازم را کسب کرده و به آینده امیدوار شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که وثوق احمدی گفته پنجره نقل و انتقالات برای نفت بسته شده گفت: برای ما که هنوز باز نشده که بخواهد بسته شود، ما هنوز در پنجره نقل و انتقالات حضور نداشتیم و نتوانستیم از آن استفاده کنیم اما تا آنجا که می دانم تا ۲۶ دی ماه می توانیم بازیکنان مورد نظرمان را جذب کنیم.

افاضلی در پایان خاطرنشان کرد: ما فردا با تیم سوم ایران بازی داریم و می دانیم کار سختی در پیش داریم ولی با شرایط روحی و روانی که بازیکنان ما دارند تنها به دنبال کسب سه امتیاز در این دیدار هستیم.