برنامه وزارت ورزش برای مجامع/ برگزاری دو انتخابات تا پایان سال

مهدی مستجاب الدعوه در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه وزارت ورزش در یکی دو ماه گذشته مجامع انتخاباتی زیادی را برای فدراسیون ها برگزار کرد، به پرسشی مبنی بر اینکه «تا پایان سال برگزاری مجمع انتخاباتی چند فدراسیون دیگر در دستور کار قرار دارد؟»، پاسخ داد.

وی تصریح کرد: انتخابات فدراسیون بسکتبال که فردا (شنبه) برگزار می شود. در واقع این آخرین انتخاباتی است که قبل از انتخابات کمیته ملی المپیک خواهیم داشت. بعد از انتخابات ۲۵ دی ماه کمیته ملی المپیک و تا پایان سال هم دو مجمع انتخاباتی دیگر برگزار می شود.

مسئول امور مجامع فدراسیون ها تصریح کرد: ورزش های جانبازان و معلولان و پرورش اندام دو فدراسیونی هستند که برگزاری مجامع انتخاباتی آنها در برنامه وزارت ورزش است اما به خاطر مشخص نبودن وضعیت کاندیداهای آنها، هنوز زمان برگزاری مجامع شان مشخص نشده است.

مستجاب الدعوه در مورد مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان گفت: دوره چهارساله ریاست خسروی وفا اواسط بهمن ماه به پایان می رسد. تلاش مان این است که قانون را رعایت کنیم و تا قبل از اتمام این دوره، انتخابات را برگزار کنیم اما برای تعیین زمان باید منتظر مشخص شدن وضعیت کاندیداها باشیم. فهرست کاندیداهای ریاست این فدراسیون برای تائید صلاحیت ارسال شده اما هنوز هیچ نتیجه ای اعلام نشده است.

وی تاکید کرد: فهرست کاندیداهای فدراسیون پروش اندام هم در پروسه تائید صلاحیت به سر می برد. در مورد این فدراسیون هم بلافاصله پس از مشخص شدن نتیجه بررسی صلاحیت کاندیداها نسبت به تعیین زمان مجمع انتخاباتی اقدام می کنیم.

مسئول امور مجامع فدراسیون ها تاکید کرد: در کل تا پایان سال به جز این دو فدراسیون، مجمع انتخاباتی دیگری برای فدراسیون ها نداریم اما قطعا تا پایان سال مجامع سالیانه زیادی در فداسیون ها خواهیم داشت که به منظور ارائه گزارش عملکرد امسال، تقویم سال آینده، گزارش مالی و ... برگزار می شود.

وی یادآور شد: برخی فدراسیون ها در نیمه نخست امسال مجمع سالیانه داشتند. مجمع بعدی این دسته فدراسیون ها سال آینده برگزار می شود اما سایر فدراسیون ها تا پیش از پایان سال مجمع عمومی سالیانه خواهند داشت. هر یک از فدراسیون ها در مورد زمان برگزاری مجمع با وزارت ورزش هماهنگ می کنند.

مستجاب الدعوه گفت: تا به امروز مشخص شده که مجمع سالیانه فدراسیون ورزش های همگانی ۲۷ دی ماه برگزار می شود. زمان مجمع دیگر فدراسیون ها هنوز مشخص نشده است.