استقلال و پرسپولیس را وارد لیگ برتر فوتسال کنید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند با بیان اینکه پیشنهاداتی برای هیات رئیسه سازمان لیگ فوتسال دارد، گفت: لازم است دوستان بستر و فضایی را فراهم کنند که اسپانسرهای بیشتری به سمت فوتسال بیایند و جلسات بیشتری با مدیران باشگاه ها داشته باشند.

وی افزود: باید شرایط برای حضور تیم های پرطرفدار در لیگ برتر فوتسال از جمله پرسپولیس و استقلال فراهم شود. باید صدا و سیما و اسپانسرها هم بیایند. بحث دیگر حرفه ای سازی باشگاه ها است. متاسفانه تعدادی از تیم ها قدرت مالی بالایی ندارند و در نیم فصل اول یا دوم اعلام می کنند پولشان برای ادامه لیگ تمام شده است. این برای فوتسال ما که عنوان سومی دنیا را دارد، خوب نیست.

قائم مقام باشگاه گیتی پسند با بیان اینکه لیگ ایران بهتر است از اسپانیا و روسیه الگوبرداری کند، گفت: برگزاری مسابقات به صورت پلی آف مزایا و معایبی دارد. مزیتش این است که تیم های انتهای جدول تا هفته آخر می جنگند تا در لیگ بمانند. این باعث می شود سلامت لیگ هم بالا برود ولی باید کار کارشناسی صورت بگیرد.

عراقی زاده درباره وضعیت کادر فنی گیتی پسند و احتمال ادامه همکاری با حسین شمس هم تصریح کرد: قرار است هفته آینده هیات مدیره باشگاه جلسه ای داشته باشد تا بودجه تیم تعیین شود. بعد از آن یا مذاکره برای تمدید قرارداد کادر فعلی صورت می گیرد و یا تغییراتی ایجاد می شود.