افسردگی اختلال غالب روانی در اردبیل است

بابک نخستین در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در بین جمعیت غربال شده، افسردگی با ۷.۳ درصد و اضطراب با شش درصد در هر هزار نفر اختلالات شایع روانی گروه سنی بزرگسال در این استان است.

وی با بیان اینکه در بین کودکان زیر هفت سال نیز ۲.۲ درصد پرخاشگری و ۱.۵ درصد افسردگی در هر هزار نفر شیوع دارد، افزود: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۴۰۰ نفر از خدمات روانی بهداشتی استفاده کرده و مشاوره دریافت کرده اند.

معاون بهداشتی علوم پزشکی استان با تاکید به اینکه مصرف مواد مخدر در ارتباط با اختلالات شخصیتی است، ادامه داد: شیوع مصرف مواد مخدر، الکل و سیگار در ۳.۶ درصد از جمعیت استان در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر مشاهده می شود.

به گفته نخستین از بین ۲۲۵ هزار نفر جمعیت استان در بازه سنی ۱۵ الی ۶۵ سال میزان اختلال روانی ۶.۷ درصد در هزار هزار نفر محاسبه شده که در مقایسه با درصد اختلالات روانی در سطح کشور به مراتب این میزان کمتر است.

وی افزود: طرح تحول سلامت توجه ویژه به سلامت روان داشته و در این خصوص برنامه های متعددی در سطح شهرها و روستاها اجرا می شود.