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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۴۹

معاون بهزیستی همدان عنوان کرد:

انجام ۱۱ مورد سقط جنین برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در همدان

انجام ۱۱ مورد سقط جنین برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در همدان

همدان - معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان همدان از انجام ۱۱ مورد سقط جنین برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بهزیستی همدان، امیر کوکائیان گفت: تولد یک فرد معلول، هزینه‌های مادی و عاطفی بسیاری بر خانواده و جامعه تحمیل می‌کند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان همدان اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱ مورد سقط جنین برای جلوگیری از تولد کودکان معلول در استان همدان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه ششم توسعه غربالگری و مشاوره ژنتیک به ویژه پیش ازدواج درنظر گرفته شده است، بیان کرد: طرح غربالگری ژنتیک در دو شهر همدان و نهاوند برای افراد ۱۵ تا ۲۵ سال، زوجین در شرف ازدواج و در حین بارداری اجرا می‌شود.

کوکائیان گفت: تمام زوج‌های جوان باید یکسری پرسشنامه‌ها را پیش از ازدواج تکمیل کنند تا از عوارض بعدی در تولد فرزندان معلول جلوگیری شود.

کد مطلب 4198835

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