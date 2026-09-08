رفع تصرف ۱۴ هزار مترمربع از اراضی ملی در بندرانزلی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با رسانه ها از رفع تصرف ۱۴ هزار و ۸۳۶ مترمربع از اراضی ملی واقع در بستر تالاب این شهرستان به ارزش ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت این اقدام در پی رصدهای میدانی و گزارشهای مردمی انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بندر انزلی اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و همراهی کارشناس اداره منابع طبیعی، به محلهای اعلامی اعزام شدند و در بررسیها مشخص شد افرادی بدون مجوز قانونی اقدام به تصرف اراضی ملی در محدوده تالاب بندرانزلی کردهاند.
وی افزود: در جریان این عملیات، حدود ۱.۵ هکتار از اراضی ملی که در بستر تالاب قرار داشت، شناسایی و رفع تصرف شد.
به گفته وی، کارشناسان اداره منابع طبیعی ارزش این اراضی را ۶۰۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
فرمانده انتظامی بندرانزلی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان گفت: دو نفر از متصرفان به ترتیب ۷۷ و ۶۰ ساله پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرهنگ وهابزاده تأکید کرد: پلیس با هرگونه تعدی به اراضی ملی، منابع طبیعی و بستر تالابها برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی گزارش دهند.
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