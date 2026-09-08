به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ایرلندی» به کارگردانی صدرا عیسیپور از ۲۵ مرداد در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه است. کارگردان این نمایش درباره این اثر نمایشی توضیحاتی ارائه کرد.
عیسیپور با اشاره به ضرورتِ تغییر نام نمایش از «ملکه زیبایی لینین» به «ایرلندی» گفت: این اثر یک اقتباس آزاد است. ما تمام پیشنهادهای متن اصلی را کنار گذاشتیم و جهان شخصی خودمان را ساختیم. تغییر نام برای این بود که مخاطب از ابتدا بداند قرار نیست با یک بازخوانی وفادارانه مواجه شود، بلکه قرار است اقتباسی متفاوت از یک جهانِ دیگر را تجربه کند.
وی ادامه داد: ما با یک بازیگری رئالیستی طرف نبودیم. هدف ما بهرهگیری از آموزههای میرهولد و بحث پرتوافکنی چخوف بود؛ شیوههایی که به دلیل کمبود متخصص در کشور، ما را وادار کرد تا با مطالعات شخصی و تمرینات طاقتفرسای بدنی، مسیر را پیدا کنیم.
این هنرمند ضمن تاکید بر اینکه «ایرلندی» حاصل فرآیند تمرینی ۲ ساله است، افزود: بزرگترین چالش ما بیرون کشیدن بازیگر از جهانی رئالیستی بود که در آن آموزش دیده است و هدایت او به سمت بازی فیگوراتیو و گروتسک. ما بیش از هر چیز بر پرورش بدن و تحلیل ژستها تمرکز کردیم.
عیسیپور درباره واکنشهای مخاطبان و منتقدان به فرم اجرای خود توضیح داد: ما به دلیل پیشینه تاریخیمان، بهشدت داستانگو هستیم و بیش از آنکه بخواهیم تصویر و ژست را درک کنیم، به دنبال شنیدن قصهایم. در «ایرلندی»، داستان در درجه دوم اهمیت است و قابها و میزانسنها در اولویت قرار دارند. همین مسئله باعث میشود مخاطب دچار دوگانگی شود و سعی کند جهان غیررئالیستی ما را با معیارهای رئالیستی نقد کند که اساساً در این دستهبندی نمیگنجد.
کارگردان نمایش «ایرلندی» اثر خود را واکنشی به دردهای جامعه امروز دانست و تصریح کرد: این نمایش برای من یک دغدغه امروزی است که با زیست «نسل z» و حتی نسلهای گذشته که قربانی عقاید تحمیلی شدهاند، پیوند میخورد. متأسفانه دوز خشونت در این متن بالاست و به همین دلیل برای پیشگیری از ایجاد چالشهای ذهنی، تصمیم گرفتم محدودیت سنی ۱۵+ سال را برای آن در نظر بگیرم.
این هنرمند در پایان با اشاره به استقبال مخاطبان از این اثر در تماشاخانه انتظامی عنوان کرد: بازخوردها، ترکیبی از نکات مثبت و منفی است که برای چنین تجربه نویی کاملاً طبیعی به نظر میرسد؛ چراکه این سبک از نمایش در ایران هنوز نوپا است و نیازمند مجادله و گفتگو برای پذیرش عمومی دارد.
نمایش «ایرلندی» به نویسندگی مارتین مکدونا و کارگردانی صدری عیسیپور تا ۲۰ شهریور روی صحنه تماشاخانه انتظامی است.
آرنوشا بهزاد، آیدا فهیمی، حسین عباسپور و علی زهان گروه بازیگران این نمایش را تشکیل میدهند.
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