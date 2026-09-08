به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی کرملین اعلام کرد روسیه به دنبال حذف دلار از مبادلات نیست و در عین حال حدود ۹۰ درصد معاملات این کشور با اعضای بریکس با ارزهای ملی انجام میشود.
دیمیتری پسکوف روز سهشنبه در گفتوگویی مجازی با خبرنگاران هندی گفت که مسکو آماده استفاده از هر روش پرداخت قابل قبول است. او افزود برخی کشورها از ارز ملی خود به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده میکنند، بدون اینکه نام کشوری را ذکر کند.
پسکوف همچنین گفت ولادیمیر پوتین در نشست سران بریکس در دهلینو در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر شرکت خواهد کرد و روز جمعه با نارندرا مودی، نخستوزیر هند دیدار دو جانبه خواهد داشت. تجارت و اقتصاد از محورهای اصلی این دیدار خواهد بود.
به گفته سخنگوی کرملین، همکاری روسیه و هند در زمینه اکتشاف عناصر کمیاب نیز در حال بررسی است. او همچنین گفت مشکل انباشت روپیه هند در شرکتهای روسی ناشی از تجارت با ارزهای ملی بهتدریج در حال حل شدن است و موضوع فروش جنگنده سوخو-۵۷ روسیه به هند نیز در دستور کار مذاکرات دو کشور قرار دارد.
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