به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از مناطق سیل زده با اشاره به اختلال ایجادشده در شبکه برق روستا اظهار کرد: عملیات برای رفع مشکل برق در حال انجام است و پیشبینی میشود برق منطقه تا عصر امروز مجدداً برقرار شود.
وی همچنین درباره وضعیت شبکه آبرسانی زرینآباد افزود: بخشی از خطوط انتقال آب بر اثر سیلاب و شکستگی لوله دچار مشکل شده که این نقص در کوتاهترین زمان ممکن برطرف خواهد شد.
سرپرست فرمانداری ساری ادامه داد: برای تأمین آب مورد نیاز مردم تا زمان بازگشت شبکه آبرسانی به مدار، شرکت آب و فاضلاب چند دستگاه تانکر آب در اختیار اهالی قرار میدهد تا شهروندان منطقه با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.
وی با بیان اینکه بررسیهای میدانی نشان میدهد منطقه در شرایط فعلی نیازمند عملیات امداد و نجات نیست، تصریح کرد: تمرکز دستگاههای اجرایی بر رفع اختلالات زیرساختی، تأمین نیازهای ضروری مردم و بازگرداندن شرایط منطقه به وضعیت عادی است.
اسکندرنیا همچنین از ارزیابی خسارتهای ناشی از سیلاب خبر داد و گفت: کارشناسان بنیاد مسکن در اسرع وقت برای بررسی میزان خسارتهای واردشده به واحدهای مسکونی و سایر بخشهای آسیبدیده اقدام خواهند کرد.
وی با اشاره به روند جبران خسارتها افزود: پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان خسارت، موضوع جبران خسارت آسیبدیدگان با جدیت پیگیری میشود و تلاش بر این است که این فرآیند حداکثر ظرف یک ماه انجام شود.
سرپرست فرمانداری ساری از برگزاری جلسه مدیریت بحران در سطح استان نیز خبر داد و گفت: مسائل و نیازهای مناطق آسیبدیده در این جلسه مطرح و تصمیمات لازم برای تسریع در روند بازسازی و رفع مشکلات اتخاذ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: استاندار مازندران در پی وقوع این حادثه، اختیارات لازم را به فرمانداری ساری داده است تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مشکلات مناطق آسیبدیده در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
اسکندرنیا تأکید کرد: همه دستگاههای خدماترسان شهرستان تا بازگشت کامل زیرساختها به شرایط عادی در منطقه حضور داشته و روند خدماترسانی و رفع مشکلات را به صورت مستمر دنبال خواهند کرد.
نظر شما