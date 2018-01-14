امسال ۴۶۷ کیلوگرم مواد مخدر در ایلام کشف شد

سردار نورعلی یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال ۴۶۷ کیلوگرم کشفیات مواد مخدر صورت گرفته است که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۳۴ درصد افزایش نشان می دهد.

وی ادامه داد: در ۳ روز گذشته در شهرستان آبدانان در بخش مورموری همکاران پلیس با اشراف اطلاعاتی بسیار خوبی ۴ کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند که به یک شیوه خاصی در یک خودروی نیسان جاسازی شده بود که خودرو را توقیف و یک نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.

یاری افزود: نسبت به سال گذشته تا به امروز بیش از ۱۰ درصد افزایش دستگیر شدگان حوزه مواد مخدر صورت گرفته است، تعداد زیادی نیز از خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر در شهرها توسط پلیس جمع آوری و تحویل مراجع قضایی شده است.

وی تصریح کرد: کارشناسان برجسته ما در حوزه پلیس مبارزه با مواد مخدر در سطح استان آموزش های همگانی را در مدارس، مساجد، تکایا و دستگاههای اجرایی را ارائه دادند که یکی از راهبردهای ما مقابله جدی با مواد مخدر است.

وی گفت: در این راستا جا دارد از مشارکت خوب مردم و همه دستگاه های که با نیروی انتظامی همراهی و هم افزایی دارند تقدیر و تشکر داشته باشیم.