اسپیس ایکس دو ماموریت فضایی را با فاصله ۳۸ دقیقه انجام داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، به این ترتیب شرکت رکورد پیشین خود برای کمترین فاصله زمانی میان دو پرتاب که در ۳۱ آگوست ۲۰۲۴ میلادی ثبت شده بود را شکست.

نخستین پرتاب از مقر فضایی کیپ کاناورال درساعت ۰۱:۱۲ دقیقه به وقت گرینویچ انجام شد و هشت ماهواره را برای شرکت مخابراتی «گلوبال استار» به مدار پایین زمین برد. هشت ماهواره مذکور حدود ۵۶.۵ دقیقه پس از پرتاب در بازه ای شش دقیقه ای از یکدیگر جدا شدند.

درحالیکه موشک فالکون ۹ مذکور به سمت مدار پایین زمین حرکت می کرد، یک موشک دیگر از مقر فضایی وندربرگ در کالیفرنیا در ساعت ۱:۵۰ دقیقه به وقت گرینویچ به مدار زمین پرتاب شد و ماموریت USSF-۳۶۶ را برای نیروی فضایی ارتش آمریکا انجام داد.

درباره این ماموریت اطلاعات اندکی وجود دارد که البته با وجود ماهیت محرمانه آن چندان عجیب نیست. همچنین مشخص نیست بوستر بالایی موشک چه زمان و کجا محموله های این ماموریت را رها کرده است. بوستر اول این موشک حدود ۸.۵ دقیقه پس از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این بوستر اکنون ۱۸ ماموریت فضایی انجام داده است.