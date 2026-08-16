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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۸

بیش از ۴۰درصد پول گندمکاران باقی مانده است؛ تسویه کامل تا پایان شهریور

بیش از ۴۰درصد پول گندمکاران باقی مانده است؛ تسویه کامل تا پایان شهریور

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، گفت: خرید تضمینی گندم به ۸.۱ میلیون تن به ارزش ۴۰۰ همت رسیده که حدود ۵۵ درصد از این مطالبات واریز شده است.

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد؛ به این ترتیب، تا کنون ۲۲۰ همت بابت گندم تحویلی به دولت پرداخت شده است.

وی افزود: خرید تضمینی گندم تا روز گذشته به ۸.۱ میلیون تن به ارزش ۴۰۰ همت رسیده که حدود ۵۵ درصد از این مطالبات واریز شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه اظهار کرد: قول داده شده تا پایان شهریور تمام مطالبات گندمکاران پرداخت و با آنها تسویه شود اما، امیدواریم این زمان‌بندی تغییر کند و پول کشاورزان زودتر پرداخت شود؛ زیرا فصل زراعی جدید در استان‌های سردسیر تا ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با این روند، خرید تضمینی گندم امسال به ۸.۵ میلیون تن برسد، اعلام کرد: برای تامین نیاز خبازی‌ها هنوز ۳.۵ میلیون تن کمبود وجود دارد.

هاشمی تاکید کرد: تولید گندم امسال به دلیل بارش‌ها، خوب بوده و حتی می‌توان گفت مازاد نیاز کشور تولید داشتیم.

وی یادآور شد: کشاورزان به دلیل تاخیر پرداخت پول گندمکاران، ترجیح داده‌اند گندم را انبار کرده و تحویل دولت ندهند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر محصولات انبار شده تحویل دولت شود آمار خرید تضمینی امسال به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد.

کد مطلب 6917231
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • کشاورز زحمت کش IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      28 0
      پاسخ
      سلام با این اوضاع امید وارم خداوند به مردم ایران کمک کند ما گندم کاران امسال با این روش که پول گندم به دست ما رسید اصلا نمی‌دانیم که پول خرج زندگی کنیم یا به بدهکار بدهیم یا خرج کشت زمین هر پنجاه روز یه قسط از پول گندم میاد به حساب با این پول فقط میتوان به خرج خانه رسید اونهم با استرس بالا بدهکار هم تا میفهم پول گندم واریز شده همینطور تماس میگیره برای پول فقط این میتونم بگم که امسال سخت‌ترین سال برای گندم کاران هست واقعا سخت
    • کشاورز IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      33 0
      پاسخ
      یه خواهش از دولت دارم به صورت قسطی به کشاورزان پول گندم واریز نکنه خدا شاهده من بدهی زیادی دارم بخصوص وام عقب افتاده.اومدن ۳۷ درصد برا من واریز کردن نه میشه قسط ها رو بدم نه بدهی و از دیروز تا الان ۱۰ تومنش رو خوردم.خواهشا مابقیش یکجا واریز کنید.خدا شاهده اگه این کار تکرار بشه سال دیگه حتی یک کیلو به دولت گندم تحویل نمی‌دیم.بازار آزاد ۳هزار ارزون تر و نقد میفروشم
    • از لرستان IR ۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      15 3
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      چرا پایان شهریور گندممون پس بدید پول انبار داریش رو هم کم کنید
    • IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      13 1
      پاسخ
      باور کنید با این پولی که دیر واریز میکنید و هر دفعه کم کم می دید به بدهکار ها چی بدیم چیزی برا ما باقی نمی ماند دیگه گندم نمی کاریم با این کار هاتون یه چیز دیگه ای می کاریم بهتر است
    • شادمانی IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      21 0
      پاسخ
      من ۲۷ تن گندم تحویل دادم یک ریال هم تا کنون واریز نشده چرا اخبار کذب منتشر می کنید؟
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      21 0
      پاسخ
      ۵۰تن گندم تحویل دادم استان کردستان قرار بود تا ۲۵مردادماه۳۷درصد واریزی داشته باشه یه ریال به حسابم نیومده پس کجارفته این وعده های پوچ کشاورز چشم انتظار هست
    • بهرام زارعی IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      31 9
      پاسخ
      سلام این اخبارا همه دروغه من یه یک ریالی برام واریز نشده تا الان
    • مظلوم همیشگی IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      11 1
      پاسخ
      سلام.تقصیر خود دولته که باعث میشه کشاورزان بهش اعتماد نکنند و گندمشون رو به دولت نفروشن، ماها که فروختیم بدجور ضرر کردیم تمام اقساطمون عقب افتاد، تابستون تموم شد یه مسافرت نتونستیم بریم. همش جلوی خانواده شرمنده شدیم.همش گفتیم پول نداریم.دولت هم که لطفشو تمام کرد و پول رو انگار می خواد به گدا بده تیکه تیکه کرده و داره با خون دل بهمون میده.
    • جواد IR ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
      8 1
      پاسخ
      خراسان رضوی نیشابور تا الان یک ریال واریز نشده پس برای کیا ریختن تو بوغ و کرنا کردین که پرداخت شده.
    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۶
      11 0
      پاسخ
      بخدا یک ریال برای من واریز نشده هشت تیر گندم تحویل دادم همش دروغ الانم میگن اخر شهریور جواب طلبکارارو چی بدیم
    • کشاورز بدبخت IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      6 0
      پاسخ
      کشاورز همیشه باید برای پول زحمت کشیده خودش از دولت گدایی کنه،مگر گندم رو تیکه تیکه از کشاورز تحویل گرفتید که حالا پولشو درصدی میخواهید بدید،یکماه دیگه کشت گندم شروع میشه دولت هنوز پول گندم تحویلی قبلی رو پرداخت نکرده،چطوریه که کود و سم و بذر رو تا پول ندیم بهمون بذر و کود و....نمی‌دید بعد گندم رو تحویل میگیرید اما از پولمون خبری نیست،بهترین کار اینه که دیگه گندم کشت نکنیم
    • احمد IR ۱۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۰
      3 0
      پاسخ
      یک ریال واریزی نداشتن جای تأسف داره .بهترین کار فروختم به دامداران
    • کشاورزی بدبخت IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      3 1
      پاسخ
      بیشتر گندم را به دامداری فروختم پولش را نقد گرفتم ولی متاسفانه به دولت دادیم هنوز چشم انتظاریم
    • کشاورز IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      3 0
      پاسخ
      از دولت خواهشمندیم هر چه زودتر پول گندم کاران رو واریز کنین کشاورزان بدهکارهستن اینطور باشه کشاورزان از کاشتن گندم صرف نظر می کنند و محصول دیگری می کارند
    • کشاورز IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
      6 0
      پاسخ
      روزی که کشاورزان گندم تحویل دولت دادند طلا 16میلیون بود الان هنوز پول گندم هارو ندادن تا پول گندم هارو واریز کنند حتی نمی تونیم طلا هم با اون پول بخریم هر چه سریع تر پول کشاورز زحمت کش را واریز کنید همه زورشون به کشاورز بیچاره میرسه
    • یوسف IR ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      4 1
      پاسخ
      درود. بازم وعده سر خرمن. من که امسال جو میکارم میدم گوسفند بخوره حداقل دیگه غصه نمیخورم.😎
    • IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      2 1
      پاسخ
      با سلام ۳۰ درصد پول گندم ما نیومد چکار کنیم به کجا بریم الان
    • مجتبي IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      5 1
      پاسخ
      جو بکارید پولش نقده
    • کشاورز IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۷
      15 0
      پاسخ
      پس کی میخواهید پولمون رو بدین الان هفت روز از شهریور رفته
    • علی رضا IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 0
      پاسخ
      واقعا چرا با کشاورزان اینطوری میکنید چرا پولمونو نمیدین الان چند روز دیگه دولت بذر گندمو قسطی میده به ما؟
    • IR ۰۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
      2 0
      پاسخ
      این طور پول دادن به کشاورز باعث افت تولید وخروج ارز از کشور برای خرید با قیمت چندین برابر وافزایش تورم میشه چون کشاورز نمیتونه به موقع کار کشت و کار وخرید کالاهای مورد نیاز کشت را انجام بده وکشت به تأخیر میفته ودیگر کشاورز با بدعهدی دولت ومسئولین نابود وویران می‌شود
      • مهدی لکزایی IR ۲۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
        4 1
        باسلام خدمت دولت مردان خوش قول ...شمارا به هرکس که می‌پرستید پول گندوم مارو واریز کنید قسط بانک داریم پروندمونوقضایی فرستاده تقصیر ماچیه
    • IR ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      سلام چرا پول گندم ما هیچی واریز نشده 20روز هست تحویل دادیم اونجا هم نوشدید 40درصد واریز شده برای ما که 20روز هست تحویل دادیم یه ریال هم پرداخت نشد
    • Resa IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      3 0
      پاسخ
      از 20تیر ماه تحویل دادیم هنوز یک ریال واریز نشده طلب کار صداش درآمده ی فکر بکنید دولت چرا مطالبه مردم نمی‌ده پول اجاره زمین پول کود و سم پول کمبایین کلی بدهی دیگه مونده
    • جرمم: حقمو خواستم IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      4 0
      پاسخ
      اخه چه غلطی بکنیم دلار شده ۲۲۰ تومن من دلار ۱۸۵ تومن گندم تحویل دادم اخه چه خاکی به سرم بکنم قرار بود یه ماشین بخرم که انقدر پولو ندادین گرون شد الان پول رو هم بهمون بدین یه موتور هندا بیشتر نمیتونم بخرم
    • جعفر IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      1 0
      پاسخ
      پولی که پرداخت کردید به حق وحقوق کمباین و تراکتور دار هم نرسید فصل جدید کشته نه بذرداریم نه پولشو چاره ما چیه

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