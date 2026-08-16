بیش از ۴۰درصد پول گندمکاران باقی مانده است؛ تسویه کامل تا پایان شهریور

عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درباره مطالبات گندمکاران به خبرنگار مهر گفت: روز گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) دیگر از مطالبات گندمکاران پرداخت شد؛ به این ترتیب، تا کنون ۲۲۰ همت بابت گندم تحویلی به دولت پرداخت شده است.

وی افزود: خرید تضمینی گندم تا روز گذشته به ۸.۱ میلیون تن به ارزش ۴۰۰ همت رسیده که حدود ۵۵ درصد از این مطالبات واریز شده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه اظهار کرد: قول داده شده تا پایان شهریور تمام مطالبات گندمکاران پرداخت و با آنها تسویه شود اما، امیدواریم این زمان‌بندی تغییر کند و پول کشاورزان زودتر پرداخت شود؛ زیرا فصل زراعی جدید در استان‌های سردسیر تا ۱۵ شهریور آغاز می‌شود.

عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود با این روند، خرید تضمینی گندم امسال به ۸.۵ میلیون تن برسد، اعلام کرد: برای تامین نیاز خبازی‌ها هنوز ۳.۵ میلیون تن کمبود وجود دارد.

هاشمی تاکید کرد: تولید گندم امسال به دلیل بارش‌ها، خوب بوده و حتی می‌توان گفت مازاد نیاز کشور تولید داشتیم.

وی یادآور شد: کشاورزان به دلیل تاخیر پرداخت پول گندمکاران، ترجیح داده‌اند گندم را انبار کرده و تحویل دولت ندهند.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: اگر محصولات انبار شده تحویل دولت شود آمار خرید تضمینی امسال به حدود ۱۰ میلیون تن می‌رسد.