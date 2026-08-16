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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۰

۵ مصدوم در برخورد سمند با موتورسیکلت

۵ مصدوم در برخورد سمند با موتورسیکلت

گنبد-معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از امدادرسانی به حادثه برخورد یک دستگاه سمند با موتورسیکلت در محور گنبدکاووس به آق‌قلا خبر داد و گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجیلری صبح یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام گزارش برخورد یک دستگاه سمند با موتورسیکلت در محور گنبدکاووس به آق‌قلا، سه کیلومتر بعد از روستای ایمر حاجی‌الهیا، یک تیم عملیاتی با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه پنج حادثه‌دیده داشت که هر پنج نفر مصدوم شدند. امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی وضعیت مصدومان و انجام اقدامات اولیه امدادی، یک نفر را برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل کردند.

وی ادامه داد: چهار مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

حاجیلری با تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی، از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.

کد مطلب 6917809

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