به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، نشست بررسی پروژه تولید بار اول «۱+۹ رام قطار متروی پنجواگنه برقی برای کلانشهر اصفهان» با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و خلیل بهبهانی، مدیرعامل مپنا در محل معاونت علمی برگزار شد.
در این نشست، وضعیت پروژه و راهکارهای تأمین مالی آن مورد بررسی قرار گرفت و طرفهای پروژه درباره ظرفیتهای موجود برای تأمین منابع و استفاده از مدلهای حمایتی گفتوگو کردند.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای معاونت علمی برای حمایت از پروژههای فناورانه، بر بررسی راهکارهای عملیاتی برای تأمین مالی پروژه تأکید کرد و گفت: معاونت علمی مدلهای حمایتی مشخصی در اختیار دارد که میتوان با توجه به شرایط پروژه و ظرفیت طرفهای مشارکتکننده، آنها را بررسی و در صورت امکان اجرایی کرد.
یکی از محورهای این نشست، بررسی ظرفیت حمایت از پروژه در چارچوب سازوکار «تولید بار اول» بود. افشین در این زمینه توضیح داد: استفاده از این ظرفیت تابع ضوابط مشخصی است؛ یک شرکت نمیتواند یک پروژه یا فناوری مشابه را صرفاً با تغییر محل اجرا، دوباره مشمول حمایت تولید بار اول کند. در ارزیابی، ماهیت پروژه، فناوری مورد استفاده و میزان ریسک فناورانه آن مورد توجه قرار میگیرد.
به گفته او، معاونت علمی ظرفیتهای دیگری برای حمایت از پروژههای فناورانه در اختیار دارد و در صورت توافق طرفهای پروژه، میتوان مدلهای موجود را برای این طرح بررسی کرد.
در ادامه، ظرفیتهای مجموعههای صنعتی، مالی و مدیریت شهری اصفهان برای مشارکت در تأمین منابع پروژه نیز مورد بحث قرار گرفت. ایجاد سازوکارهای مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای مالی طرفهای پروژه از جمله گزینههای مطرحشده برای تأمین منابع مورد نیاز بود.
در این نشست مقرر شد گزینههای مختلف تأمین مالی و مدلهای حمایتی موجود با جزییات بیشتری در یک کارگروه مشترک در زمان کوتاه بررسی شده و در ادامه، درباره سازوکار مناسب برای تأمین منابع و پیشبرد پروژه تصمیمگیری شود.
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