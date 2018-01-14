کتاب «شعر مدرن ایران» در هند رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در ادامه فعالیت‌های غرفه ایران در بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو، از کتاب شعر مدرن ایران که توسط محمدجواد آسمان، مصطفی علی پور و علی‌رضا قزه گردآوری‌شده رونمایی شد. این کتاب به زبان انگلیسی توسط عزیز مهدی ترجمه‌شده است. در این کتاب مجموعه اشعاری از ۸۵ شاعر ایرانی از نیما تا نسل جدید گردآوری و توسط انتشارات «رو پا» از کشور هندوستان چاپ‌شده است. این اولین عنوان کتاب ایرانی است که توسط این انتشارات به چاپ می‌رسد.

در مراسم رونمایی از این کتاب، علی‌اکبر شاه، استادیار گروه فارسی دانشگاه دهلی‌نو، علی‌رضا قزوه، علی دهگاهی، رایزن فرهنگی ایران در دهلی‌نو، حجت‌الله عابدی معاون رایزنی، احسان الله شکراللهی، رییس مرکز تحقیقات فارسی ایران در هند و جمعی از ایرانیان مقیم هندوستان حضور داشتند.

هم‌چنین در ادامه این مراسم از کتاب «دنیا کا آخری سین» نوشته علی‌رضا قزوه و ترجمه احمد شهریار، شاعر فارسی سرا و اردو سرای کشور پاکستان رونمایی شد. این کتاب در ایران با عنوان «سکانس آخر دنیا» برگرفته از ۶۰ شعر کوتاه علی‌رضا قزوه که نگاهی فلسفی عرفانی به زندگی و مرگ دارد انتشاریافته است.

در ادامه فعالیت‌های حضور کشورمان در نمایشگاه کتاب دهلی‌نو، از مسئولان غرفه ایران برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوچی به‌صورت رسمی دعوت به عمل آمد. کوچی، یکی از شهرهای ایالت کرالا هندوستان است که دارای بالاترین میزان باسوادی است. بر اساس دعوت‌نامه دریافتی مسئولان برگزارکننده این نمایشگاه آمادگی خود را برای در اختیار قرار دادن غرفه به‌صورت رایگان به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام داشتند.

بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب دهلی‌نو امروز (۲۴ دی‌ماه) به کار خود پایان می‌دهد.