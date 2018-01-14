فیلم مستند «به روایت ایرجو» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم مستند ۱۲۰ دقیقه‌ای «به روایت ایرجو» با موضوع زندگی و شعر زنده یاد ایرج شمسی زاده شاعر و محلی سرای جنوب در سالن خلیج فارس گناوه با حضور تماشاگران مشتاق که از نقاط مختلف استان بوشهر گرد هم آماده بودند، رونمایی شد.

حسن ملک‌زاده کارگردان فیلم مستند به روایت ایرجو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کار تهیه و ساخت مستند بلند «به روایت ایرجو» در زمان حیات زنده‌یاد ایرج شمسی زاده (ایرجو) از شاعران و محلی سرایان مطرح و صاحب‌نام استان بوشهر و جنوب کشور کلید زده شد.

ملک زاده گفت: در این فیلم، در گفتگویی طولانی و جامع ایرج شمسی زاده خاطرات و ناگفته های بسیاری از دوران کودکی تا بزرگسالی، زادگاهش گناوه و چگونگی به شعر گرویدنش را برای نخستین بار رو به دوربین بازگو می‌کند.

ملک‌زاده بیان داشت: همچنین در این فیلم خود این شاعر فقید تعدادی از بهترین شعرهایش را نیز خوانده که با کیفیت بالای صدا و تصویر ضبط شده است.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، فیلم شامل عکس ها و فیلم های قدیمی منحصر به فردی است که برای نخستین بار عرضه می شود.

این هنرمند گفت: ساخت این فیلم مستند از ابتدای تحقیق و پژوهش، جمع آوری آرشیو و در مرحله بعد فیلمبرداری، تدوین و صداگذاری و ... یکی از سخت ترین و در عین حال هیجان انگیزترین بخش دوران زندگی هنری من بوده که به نتیجه آن افتخار می کنم.

وی با اشاره به سختی های ساخت این فیلم بلند مستند افزود: مشکل ترین بخش کار هم مرحله تدوین آن بود که یک سال به طول انجامید و در حقیقت شمسی زاده خودش ستاره این مستند دو ساعته است و فیلم را به پیش می‌برد و به همین دلیل نام «به روایت ایرجو» برای این فیلم انتخاب شده است.

کارگردان فیلم مستند به روایت ایرجو خاطرنشان ساخت: امیدوارم این فیلم تجلیل باشکوهی از مقام ادبی استاد ایرج شمسی زاده باشد.

وی متذکر شد: همچنین تعداد زیادی از دوستان و همکاران در این مدت سه سال در ساخت این پروژه سنگین با ملک زاده همکاری داشته اند.

گفتنی است که حسن ملک زاده علاوه بر کارگردانی، تحقیق، پژوهش تدوین و تهیه کنندگی این اثر را هم بر عهده داشته است.

به روایت ایرجو محصول موسسه «آرت فیلم جنوب» است.