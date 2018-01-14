به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، علیرضا شهریاری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: توسعه و ارائه خدمات مدرن بانکی و طراحی ابزار جدید در ارائه خدمات بانکی به مشتریان از ویژگی‌های اصلی بانک شهر است.

وی با اشاره به اهمیت وجود یک منبع عظیم مالی برای توسعه شهری خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌ای اقتصادی نیاز به یک پشتوانه عظیم مالی دارند تا بتوانند با تسریع در انجام پروژه‌ها ارزش افزوده مناسبی را برای شهروندان به وجود بیاورند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: با توجه به اینکه فعالیت رسمی بانک شهر به یک دهه نیز نرسیده اما باید عنوان کرد که این بانک توانسته افتخارات بسیاری در سیستم بانکداری کشور به نام خود ثبت کند که همین امر سبب اعتماد عمومی مردم به این بانک شده است.

وی در ادامه گفت: بانک شهر توانسته در بسیاری از پروژه های شهری مشهد نیز تاثیرگذار باشد.