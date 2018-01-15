انتشار کتاب «تحلیل محتوای تغییرات سخنان امام علی(ع) خطاب به مردم»

به گزارش خبرنگار مهر، در اندیشه سیاسی امام علی(ع) زمانه شناسی از مهمات عرصه سیاست است. حضور درست در زمانه، درک حوادث، وقایع و اتفاقات روزانه خود، شناخت جریانها و غائب بودن از زمان خویش، عنصر اساسی در فهم سیاسی، تصمیم گیری و اقدامات سیاسی است.

هرچه زمان شناسی درست تر، عمیق تر و همه جانبه تر باشد، میزان فریب خوردگی در سیاست و فروغلتیدن در دامها و تصمیمات نادرست کمتر خواهد بود.

کسی که شرایط زمان و مقتضیات آن را به خوبی بشناسد، در تعیین جهت خود و تصمیم گیری مناسب در هر اوضاع و احوالی بهتر عمل می کند. یکی از بهترین الگوها برای زمانه شناسی امیرمؤمنان علی(ع) است.

بیشتر آنچه از امام علی(ع) در منابع تاریخی، حدیثی و ... باقی مانده، ناظر به دوران حکومت است و حجم معتنابهی از مطالب امیرمؤمنان در دوران حکومت ایراد شده است که با توجه به تحولات زیاد در دوران حکومت امام و روند سریع تغییرات، بیان امام که در اوج بلاغت بوده به تناسب حال و مقام و مقتضای مسائل تفاوت کرده است.

بنابراین امام علی(ع) عنوان زمامدار جامعه اسلامی در دوران حکومت خویش به تناسب زمان، شرایط و افراد مختلف، سخنانی بیان کرده است. شناخت روند تغییرات سخنان امیرمؤمنان(ع) در دوران حکومت ایشان می تواند در درک درست از مسائل در شرایط گوناگون و چگونگی برخورد با آنها مؤثر باشد.

کتاب «تحلیل محتوای روند تغییرات سخنان امام علی(ع) خطاب به مردم در دوران حکومت در نهج البلاغه» به کوشش نرگس سادات مبلغ به همت انتشارات دریا منتشر شد.