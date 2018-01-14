به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در جمع مدیران حوزه علمیه استان یزد با اشاره به اینکه امروز حوزه های علمیه از نظر مالی متکی به دولت هستند، اظهار داشت: باید برای بودجه حوزه های علمیه فکر اساسی شود.

وی عنوان کرد: فعالیت‌هایی که برای روحانیون تعریف شده بسیار گسترده است و با توجه به نیازی که جامعه و ادارات به روحانیون دارند، تامین آنها با بودجه های فعلی امکان پذیر نیست.

امام جمعه یزد تصریح کرد: حوزه های علمیه نباید متکی به دولت باشند زیرا اگر دولت در قبال حوزه ها احساس مسئولیت نکند، مشکلاتی پدید خواهد ‌آمد که شایسته حوزه نیست.

ناصری تاکید کرد: برای اینکه از بروز این مشکلات جلوگیری شود، باید روی انفال و سرمایه های عمومی کشور بیشتر کار شود و معتقدیم اگر بهره برداران معادن، خمس پرداخت کنند، می توان مشکلات حوزه های علمیه سراسر کشور را حل کرد.

وی افزود: همچنین باید روی وقف‌های جدید نیز کار کرد و در نیازسنجی‌ها، حوزه‌ها را مدنظر قرار داد ضمن اینکه بسیاری از وقف‌های قدیم در حال حاضر کارایی چندانی ندارند و لازم است روی آنها کار شود.

ناصری تصریح کرد: حوزه همیشه نمی‌تواند منتظر کمک مردم باشد و با این اوضاع کشور و مشکلات اقتصادی که مردم دارند، نمی‌توان امیدی داشت که مردم بتوانند کمکی به حوزه‌ها داشته باشند بنابراین باید خودکفایی را در حوزه‌های علمیه نهادینه کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات و کمبودهایی که در تربیت دینی دانش آموزان در مدارس وجود دارد، اظهار داشت: لازم است مجتمع‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی در کنار مساجد احداث شود تا با هدایت جوانان به سمت مساجد، برای تقویت تربیت دینی فرزندان خود گام‌های جدی برداریم.