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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

هیات مدیره باشگاه مصوب کرد؛

الکساندر نوری و دنیزلی گزینه سرمربیگری تراکتور/ گل‌محمدی احضار شد

الکساندر نوری و دنیزلی گزینه سرمربیگری تراکتور/ گل‌محمدی احضار شد

باشگاه تراکتورسازی تبریز مذاکره با مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری را برای سرمربیگری این تیم در دستور کار قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  نشست اعضای هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی امروز یکشنبه با حضور سردار کریمیان رئیس هیات مدیره ، عباس الیاسی ، سعید عباسی و مصطفی آجورلو مدیرعامل در دفتر این باشگاه برگزار شد.

طبق اعلام سایت باشگاه تراکتورسازی، در این نشست با توجه به غیبت «غیر موجه» یحیی گل محمدی سرمربی تیم  در هشت جلسه از تمرینات مقرر شد گزارش غیبت وی به فدراسیون فوتبال ارائه شده همچنین به سرمربی تیم ابلاغ شود تا در نخستین جلسه تمرینی تیم حضور پیدا کند.

بر همین اساس و با توجه به غیبت سرمربی در تمرینات اخیر در صورت خاتمه همکاری و یا استعفای آقای گل محمدی ، با توجه به معرفی پنج گزینه از سوی مدیرعامل باشگاه بر اساس نظر اعضای هیات مدیره، مصطفی آجورلو نسبت به مذاکره با دو گزینه که مورد تایید اعضاء قرار گرفته ، آقایان مصطفی دنیزلی و الکساندر نوری اقدام می نماید.

به همین منظور وضعیت کادر فنی باشگاه تراکتورسازی تا پیش از پایان هفته جاری مشخص خواهد شد. 

کد مطلب 4199663

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