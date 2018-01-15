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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۱۲

سردیس استادان هنرهای تجسمی رونمایی می‌شود

سردیس استادان هنرهای تجسمی رونمایی می‌شود

نگارخانه فرهنگ­سرای اندیشه سردیس چهار تن از استادان هنرهای تجسمی را رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ­سرای اندیشه، علیرضا پویایی مهر کارشناس مجسمه ساز و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی سردیس ۴ تن از استادان هنرهای تجسمی را ساخته و قرار است طی مراسمی روز دوشنبه ۲۵ دی ماه ساعت ۱۵ رونمایی و اهدا کند.

پویایی مهر (مجسمه ساز) فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده و دارای نوزده نمایشگاه مجسمه سازی گروهی داخلی و ۲ نمایشگاه انفرادی بوده که متریال نمایشگاه های وی بیشتر از جنس سفال، آهن، فایبر، چوب، برنز است. وی بیش از صد تندیس شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران را ساخته که برخی از آنها در سطح شهر نصب شده است.

این مجسمه ساز جوان علاوه بر این آثار، توانسته سردیس ۴ تن از استادان هنرهای تجسمی شامل محمدعلی روح الهی استاد نقاشی، کمال میرطیبی استاد معرق، عباس مشهدی زاده استاد نقاشی و بهروز بلوری استاد معماری را تهیه و اهدا می کند.

در حاشیه این مراسم بهروز بلوری در نشستی سیر تحول هنر نقاشی را در تکنیک های معماری بررسی می کند.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مراسم می توانند به فرهنگسرای اندیشه واقع در خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان بوستان شهید منفرد نیاکی(اندیشه) مراجعه کنند.

کد مطلب 4200054
آروین موذن زاده

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