۴۰ خودروی الکتریکی جدید تا ۲۰۲۲ رونمایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیترویت نیوز، شرکت خودروسازی فورد تصمیم دارد سرمایه گذاری در خودروهای الکتریکی را افزایش دهد. این شرکت قصد دارد با سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد دلار تا ۲۰۲۲ میلادی ۴۰ مدل خودروی الکتریکی جدید رونمایی کند.

به گفته این شرکت از این تعداد خودرو، ۱۶ دستگاه با باتری حرکت می کنند و بقیه هیبریدی خواهند بود.

مدیر ارشد اجرایی این شرکت در افتتاحیه نمایشگاه خودروی دیترویت گفت: به اعتقاد ما الکتریکی شدن خودورها، برای ما نتایج خوبی در بر خواهد داشت. البته منظور ما از الکتریکی کردن اتومبیل ها، هوشمند سازی آنها در دنیای نوین است. مردم به دنبال کالاهای هوشمند و نوین هستند.

همچنین این شرکت سه خودروی جدید از جمله موستانگ Bullit و رنجر ۲۰۱۹ را معرفی کرد. در ادامه فورد از تصمیم خود برای تولید خودری هیبریدی F-۱۵۰ و باتری الکتریکی با عملکرد یک Mach خبر داد.