کشف بیش از ۶۰۰ کیلوگرم حشیش در مرزهای جنوبی سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار سعید کمیلی اظهار داشت: مرزداران گردان مرزی نگور با اشرافیت اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به عمق کشور آگاه شدند و بلافاصله به تشدید پوشش منطقه پرداختند.



فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان افزود: سوداگران مرگ که با توجه به پوشش دقیق منطقه توسط مرزداران، راهی برای انتقال محموله مواد مخدر خود به عمق کشور پیدا نکردند با مخفی کردن آن، از محل متواری شدند.



وی تصریح کرد: مرزداران در پاکسازی منطقه موفق شدند ۶۶۹ کیلوگرم حشیش و همچنین ۹ قبضه سلاح کلاش به همراه ۲ قبضه سلاح «دراگانف» و مقادیری قابل توجهی مهمات مربوطه را که به طرز ماهرانه ‌ای در بین کوه ‌ها مخفی شده بود کشف کنند.



سردار کمیلی با اشاره به اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری متهمان این پرونده ادامه دارد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز مرزنشینان بیش از گذشته همراه و همسو با نیروهای مرزبانی در مقابل سوداگران مرگ، قاچاقچیان و متجاوزان ایستادگی می کنند.