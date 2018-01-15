به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کارگروه حمایت از حقوق زنان و کودکان استان گلستان، اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری مطالبات شهروندان هستند و کوتاهی در این زمینه قابل بخشش نیست.

وی افزود: نباید به جای پیگیری و حل مشکل راحت‌ترین راه را انتخاب کرد، چرا که تمام مسئولان در مقابل شهروندان باید پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: اینکه پشت میزکار خود بنشینیم و به دنبال جذب منابع نباشیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بودجه‌های استانی کفاف پیگیری تمام امور را نمی‌دهد.

طهماسبی افزود: اگر به دنبال مطالبه‌گری هستیم باید برای کسب منابع بیشتر تلاش مجدانه‌ای انجام دهیم.

وی با اشاره به استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی اظهار کرد: باید از ظرفیت زنان برای حضور در پست‌های مدیریتی استان استفاده کرد و استاندار گلستان نیز این موضوع را به تمام دستگاه‌های اجرایی استان تکلیف و اداره کل امور بانوان را مکلف به پیگیری کرده است.

وی افزود: اگر امروز از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده نکنیم، فردا برای هر اقدامی دیر است.

رئیس کارگروه کودک و زنان گلستان ادامه داد: کارگروه‌های مختلفی در استان شکل گرفته که همگی آنها باید برای رفع مشکلات موجود با جدیت به مسائل ورود پیدا کنند.

وی افزود: تمام مسئولان، معاونان و افراد زیر مجموعه در این کارگروه‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و گزارش عملکرد خود را با صراحت اعلام کنند.

وی با بیان اینکه ارزش‌های انقلاب به راحتی به دست نیامده است، گفت: امروز روزی نیست که با برخی بدعهدی‌ها ارزش‌های نظام زیر سوال برود و مردم برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.