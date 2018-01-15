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۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان تاکید کرد؛

لزوم استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی گلستان

لزوم استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی گلستان

گرگان - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان بر استفاده از بانوان در پست‌های مدیریتی استان گلستان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی پیش از ظهر دوشنبه در چهارمین جلسه کارگروه حمایت از حقوق زنان و کودکان استان گلستان، اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری مطالبات شهروندان هستند و کوتاهی در این زمینه قابل بخشش نیست.

وی افزود: نباید به جای پیگیری و حل مشکل راحت‌ترین راه را انتخاب کرد، چرا که تمام مسئولان در مقابل شهروندان باید پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: اینکه پشت میزکار خود بنشینیم و به دنبال جذب منابع نباشیم، اتفاق خاصی نخواهد افتاد و بودجه‌های استانی کفاف پیگیری تمام امور را نمی‌دهد.

طهماسبی افزود: اگر به دنبال مطالبه‌گری هستیم باید برای کسب منابع بیشتر تلاش مجدانه‌ای انجام دهیم.

وی با اشاره به استفاده از زنان در پست‌های مدیریتی اظهار کرد: باید از ظرفیت زنان برای حضور در پست‌های مدیریتی استان استفاده کرد و استاندار گلستان نیز این موضوع را به تمام دستگاه‌های اجرایی استان تکلیف و اداره کل امور بانوان را مکلف به پیگیری کرده است.

وی افزود: اگر امروز از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده نکنیم، فردا برای هر اقدامی دیر است.

رئیس کارگروه کودک و زنان گلستان ادامه داد: کارگروه‌های مختلفی در استان شکل گرفته که همگی آنها باید برای رفع مشکلات موجود با جدیت به مسائل ورود پیدا کنند.

وی افزود: تمام مسئولان، معاونان و افراد زیر مجموعه در این کارگروه‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند و گزارش عملکرد خود را با صراحت اعلام کنند.   

وی با بیان اینکه ارزش‌های انقلاب به راحتی به دست نیامده است، گفت: امروز روزی نیست که با برخی بدعهدی‌ها ارزش‌های نظام زیر سوال برود و مردم برای گرفتن مطالبات خود دست به اعتراض بزنند.

کد مطلب 4200524

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