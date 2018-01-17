به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی روز چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان یزد از موضوع اعتیاد به عنوان یکی از اصلی ترین آسیب های اجتماعی یاد کرد و اظهار داشت: امروز عامل بسیاری از جرائم بروز و افزایش روزافزون آسیب هایی نظیر اعتیاد است.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز در مورد آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد دغدغه های جدی دارند، عنوان کرد: باید در زمینه اعتیاد و پیشگیری از آن اقدامات جدی‌ترین انجام شود که در این زمینه نیاز به همکاری و تعامل بیشتر دستگاه‌ها و عزم راسخ مسئولان استان وجود دارد.

استاندار یزد با تاکید بر اینکه یکی از عوامل بروز و پررنگ شدن آسیب های اجتماعی، مهاجرت است، افزود: مهاجرت در یزد نیز روند افزایشی گرفته و هم آمار مهاجران داخلی و هم مهاجران خارجی هر روز در حال افزایش است.

زمانی قمی تصریح کرد: برای رفع آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت باید از نظر صاحب‌نظران به درستی استفاده شود تا بتوانیم در خشکاندن ریشه مشکلات اقدام موثری انجام دهیم.

استاندار یزد اهتمام جدی و تسریع در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه توسط دستگاه‌ها با نظارت شورای هماهنگی استان یزد را خواستار شد.

به گزارش مهر، در این جلسه مواردی همچون تدارک و تأمین یک‌منزل مناسب در راستای ایجاد مرکز توانمندی معتادان با عنوان خانه بهبودی توسط شهرداری یزد، پیگیری و انعکاس نتیجه کارشناسی لزوم احداث ایست و بازرسی بافق یزد به شورای تأمین استان یزد توسط ناجا و برنامه‌ریزی همه‌جانبه برای ساماندهی بافت تاریخی و فرسوده شهر یزد در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد به تصویب رسید.