صدور بی رویه مجوز فست فودها بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا عبداللهی اظهار داشت: در دو سال گذشته و با همکاری کارشناسان تغذیه شاغل در مراکز بهداشت استانها و شهرستانهای کشور، انواع غذاها و خوراکهای محلی شناسایی و از نظر ارزش تغذیه ای، میزان کالری، قند، چربی و نمک آنالیز شد و کتابی تحت عنوان خوراکهای بومی ایران چاپ شد که در آن توصیه های کارشناسان تغذیه نیز ذکر شده است.

وی برگزاری نمایشگاه های غذای سالم و غذاهای محلی را در فرهنگسازی تغذیه سالم موثر دانست و گفت: یکی از اقداماتی که در کارگروه بین بخشی تغذیه و امنیت غذایی در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی دنبال می شود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور بی رویه مجوز برای فست فودها، بازنگری کرده و صدور مجوز برای فروش غذاهای محلی و ایرانی را تشویق کند.

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تاکید کرد: مردم غذاهای ایرانی را بیشتر دوست دارند و این غذاها ارزش غذایی بیشتری دارند و سالم تر هستند و حاوی مقادیر کمتری از فاکتورهای خطر بیماری های غیرواگیر است.

عبداللهی یکی از دلایل مصرف بالای فست فود را صدور بی رویه مجوز برای فعالیت آنها عنوان کرد و افزود: تعداد واحدهای عرضه فست فود حتی در روستاها به شدت در حال افزایش است و اگر هدف از این کار، افزایش اشتغال است، باید در جهت بهبود تغذیه جامعه و حفظ سلامت مردم و از طریق عرضه غذاهای ایرانی باشد.

وی یادآور شد: فست فودهای ایرانی زیادی مانند انواع کوکوها، کتلت ها و املت داریم که در مدت زمان کمی آماده می شود و می توانند جایگزین فست فودهای فعلی مانند سوسیس و کالباس شوند. جالب است زمانی در یکی از رسانه ها دیدم که کوکو سیب زمینی ایرانی که کسی وقعی به آن نمی نهد، در یکی از کشورهای دنیا، غذای محبوبی بود.