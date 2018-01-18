آقای صالحی امیری! شفاف سازی کنید می روید یا می مانید

به گزارش خبرنگار مهر، نامه دیرهنگام سید رضا صالحی امیری معاون اجتماعی شهردار که ۲۵ دی ماه به ریاست کمیته ملی المپیک رسید به جای آن که ابهامات را در خصوص دو شغله بودن وی کم کند زیادتر هم کرد. او در این نامه اعلام آمادگی کرده که سمت معاونت اجتماعی شهرداری را داوطلبانه به جوانان عرصه فرهنگ و هنر واگذار می کند.

به نظر می رسد او با این نامه قصد دارد منتی هم بر سر منتقدان بگذارد که اصراری به ماندن در معاونت اجتماعی ندارد و حضور او در این معاونت لطفی خواهد بود که به مردم شهر تهران می کند اما این نامه زمانی ارزشمند می شد که او قبل از پیروزی در انتخابات کمیته ملی المپیک آن را منتشر می کردو صادقانه از انگیزه قوی اش برای رفتن در یک جایگاه بین المللی می گفت و این اشاره هم را می کرد که این جایگاه شغل محسوب نمی شود، نه این که حتی شهردار تهران از احتمال حضور او در این انتخابات مطمئن نباشد و نداند که او پشت پرده در حال جمع کردن رای برای رفتن است.

اما این نامه دیرهنگام که خطاب آن به منتقدان حضور همزمان صالحی امیری در دو پست پرمشغله است ، (صالحی امیری بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی و المپیک ۲۰۲۰ توکیو را پیش رو دارد و در معاونت اجتماعی نیز تهران درگیر مشکلات تاریخی و عمیقی در حوزه فرهنگ شهروندی و آسیب های اجتماعی است) باز هم تکلیف ماندن و رفتن او را در معاونت اجتماعی مشخص نکرده است.

مشخص نیست او با این نامه استعفا داده یا تاکید کرده که این پست بین المللی شغل محسوب نمی شود و می تواند در معاونت بماند. انتظار می رفت او بعد از رای آوری در یک انتخابات بی رقیب تکلیف حضورش را در شهرداری را مشخص و سالم و شفاف بگوید تلاشش برای ماندن است یا قصد رفتن دارد. هرچند سر کشی او به تک تک اتاق های معاونت اجتماعی بعد از فشارهای رسانه ای و انتقاد اعضای شورای شهر نشان می دهد او چندان مایل به رفتن از شهرداری نیست.

او در این مدت کم تر در مجامعی که احتمال حضور خبرنگاران می رفت حضور یافت و وقتی هم در برابر پرسش خبرنگاران قرار گرفت به راحتی در برابر پرسش آنها سکوت کرد و یا پاسخ دادن را به زمانی دیگر حواله داد. پس از افزایش فشار منتقدان، اعضای شورای شهر و نخبگان ورزشی و اجتماعی به این موضوع در یک نطق یک طرفه نامه ای می نویسد که تنها حرف های خود اوست نه پاسخ به پرسش رسانه ها و افکار عمومی.

صالحی امیری در حالی از احترام به افکار عمومی سخن می گوید که با نماینده افکار عمومی که رسانه ها هستند، تا کنون در این زمینه سخنی نگفته است. همچنین صالحی امیری مشخص نکرده است مخالفان چگونه به او بگویند موافق حضورش در شهرداری نیستند.

حضور صالحی امیری در معاونت اجتماعی در حالی که عزم اش برای رفتن به مسئولیت دیگری جزم بوده نباید بی هزینه نباشد. چه مسئولیت جدید صالحی امیری شغل باشد و چه نباشد شهردار تهران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد صالحی امیری قصد ماندن در شهرداری را دارد و حالا که او به عهده خود پایبند نبوده، شهردار تهران به عهده خود پایبند باشد و این مسئولیت را شغل محسوب کرده و مدیری فرهنگی، اجتماعی که انگیزه اش حل مشکلات تهران باشد برگزیند.