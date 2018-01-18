کره شمالی در حال آزمایش نسل جدید زیردریایی بالستیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه ایندیپندنت انگلیس از آماده شدن کره شمالی برای آزمایش نسل جدید زیردریایی نظامی این کشور با قابلیت حمل موشک های بالستیک قاره پیما خبر داد.

بر اساس گزارش های دریافت شده از تصاویر ماهواره ای، گفته می شود زیردریایی کره شمالی قادر به شلیک به موشک های بالستیک از عمق دریا خواهد بود.

به نوشته ایندیپندنت این پروژه نظامی بزرگترین پروژه و تحول نظامی در سیستم موشکی کره شمالی به حساب می آید که پیونگ یانگ کار بر روی آن را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده است.

گزارش های دریافت شده از تصاویر ماهواره ای نشان می دهند زیردریایی مذکور در حال گذراندن آزمایش های اولیه خود در پایگاه کشتی سازی کره شمالی است و متخصصان نظامی این کشور در حال نصب تجهیزات الکترونیکی، پمپ ها و سیستم های ارتباطی بر روی آن هستند.

اما گفته می شود در تصاویر دریافتی از طریق ماهواره ها، کره شمالی یک جرثقیل مخصوص را در محل آزمایش این زیردریایی قرار داده که احتمالا از عدم اطمینان پیونگ یانگ درخصوص عملکرد صحیح و مطمئن این زیردریایی ناشی می شود.