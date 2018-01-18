کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفرینی در قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفرینی در قالب سلسله کارگاه های آموزشی رویش با موضوعات «آموزش عملی هنر باز آفرینی»، «آشنایی با فرهنگ هر شهروند یک پاکبان» و «آشنایی با روند تغییرات محیط زیست در جهان» در حال برگزاری است.

وی بیان کرد:ساخت لوازم مصرفی از ضایعات قابل استفاد در راستای فرهنگ سازی مصرف صحیح زباله های پلاستیکی و ... از جمله اهداف مهم برگزاری کارگاه رایگان آموزش هنر بازآفرینی است، از سوی دیگر برگزاری چنین کارگاه هایی علاوه بر خلق وسایل کاربردی و تقویت خلاقیت در فرد سبب می شود تا افراد با دیدی موثرتری به اطراف خود نگاه کنند.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین افزود: دومین جلسه این کارگاه ۳۰ دی ماه سالجاری ساعت هشت و نیم صبح در فرهنگسرا شهید رجایی قزوین واقع در چهار راه سپه ۲۰۰ متر به سمت خیابان راه آهن، جنب چاپ فاضل، طبقه اول برگزار می شود، علاقمندان برای شرکت در این کارگاه یا کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۳۵۶۷۸۵۳ تماس حاصل کنند.