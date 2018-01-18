ذخایر معدنی استان یزد بیش از ۲ میلیارد تن است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید افضلی پور پیش از ظهر امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ارائه گزارشی از وضعیت معادن استان یزد، اظهار داشت: یزد به دلیل واقع شدن در مرکز فلات کشور و فرو افتادگی کویر مرکزی ایران و چند گسل فعال، بستر ذخایر متعدد معدنی است که وجود این معادن مزیتی برای استان به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه ۵۴۵ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده است، ادامه داد: ذخائر بر اساس گواهی کشف شده بالغ بر یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون تن بوده که در سال جاری این رقم به بیش از ۲ میلیارد می رسد.

رئیس خانه معدن یزد با اشاره به اشتغالزایی خوب و ارزشمند معادن استان یزد، اضافه کرد: بیش از ۱۱ هزار نفر در حوزه معدن استان یزد مشغول به کار هستند و در حال حاضر ۲۷۵ پروانه اکتشاف در حال فعالیت است که منجر به صدور گواهی کشف و پروانه بهره برداری می شود.

وی بیان داشت: در بستر معادن در سال گذشته، ۲۴ میلیون تن تولید داشتیم و امسال این میزان به رقم ۲۶ میلیون تن رسیده است و تا پایان سال به ۲۷ میلیون تن نیز خواهد رسید.

افضلی‌پور با اشاره به وجود واحدهای منتخب و نمونه سنگ آهن و سنگ ساختمانی تصریح کرد: از بین ۵۴۵ معدن موجود در استان، پنج معدن در مقیاس بزرگ هستند و با توجه به اینکه عمده معادن استان کوچک و متوسط است باید حمایت جدی از این مجموعه ها برای حفظ و توسعه اشتغال در کشور و استان در دستور کار باشد.

وی با بیان اینکه ایجاد معاونت معادن کوچک و متوسط در بخش معدن و زیرمجموعه وزارت صنعت می تواند حمایت از معادن کوچک را بیشتر کند، افزود: راهکارهایی نیز برای حل مشکلات بخش معدن استان ارائه خواهد شد.

رئیس خانه معدن یزد درباره راهکارهای پیشنهادی در زمینه حل مشکلات بخش معدن هم عنوان کرد: در مقطع کوتاه مدت باید کاهش روند بروکراسی اداری برای صدور مجوزهای معادن، ایجاد سازوکار حمایتی در شرایط رکود، قیمت‌گذاری عادلانه زنجیره فولاد و توزیع منطقی سود در این زنجیره مورد توجه قرار گیرد.

وی، ایجاد مناطق دارای زیرساخت مناسب در مراکز تمرکز معادن، ساخت صنایع مواد ناریه به منظور ایمنی بیشتر، پرورش نیروی کار ماهر و متخصص معدنی، ایجاد منطقه ویژه فرآوری پیگیری تمرکز و توسعه اکتشاف عمیق در استان را از دیگر راهکارهای حل مشکلات معدنی برشمرد.

وی با تاکید بر تقویت صندوق بیمه معادن در سطح ملی به عنوان یک راهکار میان مدت برای حل مشکلات بخش معدن اظهار داشت: انتقال آب به استان و تبدیل برخی معادن متروکه به عنوان منطقه گردشگری در قالب یک برنامه بلندمدت در اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت.