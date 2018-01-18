دمشق: حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه سوریه آمده است: تمام اقدامات دولت آمریکا از گذشته تا کنون با هدف حمایت از داعش که به دست دولت باراک اوباما به وجود آمده صورت گرفته است. دولت آمریکا هیچ گاه به دنبال از بین بردن داعش نبوده و شهر رقه هم چنان نمونه بارز دستاوردهای آمریکا و به اصطلاح ائتلافش است.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت سوریه حتی به یک دلار آمریکا برای بازسازی نیاز ندارد چرا که این دلارها به خون سوری ها آغشته شده است. اساسا از دولت آمریکا هیچ درخواستی برای مشارکت در این روند به عمل نیامده چرا که سیاست های دولت آمریکا تنها در چارچوب ویرانی و درد و رنج می گنجد.

در این بیانیه تاکید شده است: حضور نیروهای آمریکایی در سوریه غیر قانونی بوده و به مثابه تجاوزی علیه حاکمیت این کشور به شمار می آید.

اخیرا رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مدعی شده بود که به نفع واشنگتن است که حضور نظامی و دیپلماتیک خود را در سوریه برای پایان دادن به درگیری ها تداوم بخشد.