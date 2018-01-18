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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۳۰

هفته بیستم لیگ برتر فوتبال؛

تساوی شیرین‌تر از برد برای پرسپولیس/ دیوار فیروز کریمی فرو ریخت!

تساوی شیرین‌تر از برد برای پرسپولیس/ دیوار فیروز کریمی فرو ریخت!

تیم فوتبال پرسپولیس که هفته‌هاست با اختلاف صدرنشین هفدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر است در هفته بیستم برابر گسترش در آخرین ثانیه های وقت اضافه از شکست گریخت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های روز نخست هفته بیستم لیگ برتر از ساعت ۱۵:۳۰ امروز پنجشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان گسترش فولاد تبریز بود که این دیدار با تساوی یک به یک به پایان رسید. اسماعیل فرهادی (۷۳) برای تیم تبریزی و سیامک نعمتی(۹۴) برای پرسپولیس گل زد.

اکثر دقایق نیمه اول در اختیار پرسپولیس بود و تیم تبریزی چشم به ضد حملات داشت اما در همین موقعیت هم توانست چند خطر را روی دروازه میزبان خود ایجاد کند اما در باز کردن دروازه ناکام بود.

در دقایق پایانی پرسپولیس تلاش زیادی کرد تا در نیمه اول به گل برسد اما دفاع پرتعداد گسترش این اجازه را به خط حمله سرخپوشان نداد که بتوانند به گل برسند.

در نیمه دوم دفاع چند لایه گسترش فولاد تقویت شد و این تیم اکثر دقایق بازی را به دفاع پرداخت و چشم به ضد حملات داشت که در یکی از این ضد حملات در دقیقه ۷۳ اسماعیل فرهادی با عبور از تله آفسایدگیری مدافعان پرسپولیس با بیرانوند تک به تک شد و توانست توپ را وارد دروازه کند.

پس از این گل پرسپولیس حملات زیادی را روی دروازه تیم تبریزی انجام داد اما دفاع پرتعداد و غیرقابل عبور گسترش به تیم برانکو اجازه نداد به گل برسد. در دقایق پایانی عزیز معبودی بازیکن تیم گسترش با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

درحالی که ثانیه های پایانی وقت اضافه در حال سپری شدن بود سیامک نعمتی با ضربه ای محکم و زمینی دروازه گسترش را باز کرد تا سرخپوشان از یک شکست خانگی فرار کنند.

شاگردان برانکو با این تساوی ۴۵ امتیازی شد و همچنان در صدر جدول به کارشان ادامه خواهد داد. گسترش فولاد هم ۲۸ امتیازی شد.

کد مطلب 4203604
رضا خسروي

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