چرا داوران متخلف تنبیه نمی شوند/ در خصوص طارمی صحبت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را از پرسپولیس شاهد بودیم اما متاسفانه داور باعث شد سرعت بازی از جریان بیفتد و توپ های ما به گل تبدیل نشود.

وی تاکید کرد: حریف هم کاملا دفاعی بود و شاید این یک نوع تاکتیک جدید در فوتبال ماست و ما باید این روش را عوض کرده تا شاهد بازی های زیباتری از تیم های حاضر در لیگ باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه داوری امروز حرف و حدیث زیادی داشت و خوب نبود و باعث شد تا هواداران هم نسبت به این قضیه معترض بوده و ناراحتی خود را با اعتراض هایشان نشان دهند.

گرشاسبی در ادامه تاکید کرد: ما کارشناس داوری داریم و مطمئنا در برنامه های فوتبالی قاضی این دیدار نقد خواهد شد اگر ما اشتباه کردیم عذرخواهی می کنیم ولی اگر داور اشتباه کرده باشد مطمئنم تنبیهی برای او نخواهد بود و هیچ اتفاقی نمی افتد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که طارمی عنوان کرده که باشگاه در خصوص رفتن من مقصر بوده گفت: در این خصوص صحبت نمی کنم چون نمی خواهم پرسپولیس به حاشیه برود.