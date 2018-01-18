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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

حمیدرضا گرشاسبی:

چرا داوران متخلف تنبیه نمی شوند/ در خصوص طارمی صحبت نمی کنم

چرا داوران متخلف تنبیه نمی شوند/ در خصوص طارمی صحبت نمی کنم

سرپرست باشگاه پرسپولیس گفت: تا به حال ندیده ایم داورانی که اشتباه می کنند توسط کمیته داوران تنبیه شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل گسترش فولاد تبریز در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی را از پرسپولیس شاهد بودیم اما متاسفانه داور باعث شد سرعت بازی از جریان بیفتد و توپ های ما به گل تبدیل نشود.

وی تاکید کرد: حریف هم کاملا دفاعی بود و شاید این یک نوع  تاکتیک جدید در فوتبال ماست و ما باید این روش را عوض کرده تا شاهد بازی های زیباتری از تیم های حاضر در لیگ باشیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه داوری امروز حرف و حدیث زیادی داشت و خوب نبود و باعث شد تا هواداران هم نسبت به این قضیه معترض بوده و ناراحتی خود را با اعتراض هایشان نشان دهند.

گرشاسبی در ادامه تاکید کرد: ما کارشناس داوری داریم و مطمئنا در برنامه های فوتبالی قاضی این دیدار نقد خواهد شد اگر ما اشتباه کردیم عذرخواهی می کنیم ولی اگر داور اشتباه کرده باشد مطمئنم تنبیهی برای او نخواهد بود و هیچ اتفاقی نمی افتد.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که طارمی عنوان کرده که باشگاه در خصوص رفتن من مقصر بوده گفت: در این خصوص صحبت نمی کنم چون نمی خواهم پرسپولیس به حاشیه برود.

کد مطلب 4203620

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