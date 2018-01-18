هوادار گسترش فولاد دچار حمله قلبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس ازتساوی یک بر یک پرسپولیس برابر گسترش فولاد در ورزشگاه آزادی یکی از هواداران تیم گسترش تبریز که فشارعصی زیادی را در این دیدار متحمل شده بود دچار حمله قلبی شد که او را به سرعت به آمبولانس حاضر در ورزشگاه رسانده و مورد مداوا قرار گرفت.

البته هوادارانی که از تبریز برای تماشای بازی به تهران آمده بودند از مراقبت های مسئول اورژانس گله داشته و می گفتند چون ما تبریزی هستیم و از شهرستان آمده ایم به ما اهمیتی نمی دهند. انها معتقد بودند حدود ۳۰ دقیقه است که منتظر پزشک هستند تا این بیمار را مداوا کند، اما همچنان پزشک در دسترس نیست و به اجبار از پزشک تیم استفاده شد تا بتواند بیمار ما را مداوا کند.