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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه:

سالن اختصاصی ورزشکاران بیماران خاص در کرمانشاه ساخته می‌شود

سالن اختصاصی ورزشکاران بیماران خاص در کرمانشاه ساخته می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: سالن اختصاصی ورزشکاران پیوند اعضاء و بیماران خاص در کرمانشاه ساخته می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی در دیدار با اعضای هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء استان کرمانشاه اظهار داشت: سالن اختصاصی ویژه ورزشکاران این هیئت با ظرفیت بخش خصوصی در کرمانشاه ساخته می شود.

 حسینی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه زمینه احداث این مکان را با استفاده از ظرفیت های ماده ۲۷ فراهم نموده است. 

وی با اشاره به اهمیت نقش ورزش در ایجاد تحرک و شادابی این قشر افزود: امیدواریم با ایجاد این سالن ورزشی و همت هیئت استان افراد بیشتری از این قشر به ورزش روی اورند. 

حسینی ادامه داد: تا زمان ایجاد این سالن،از سوی این اداره کل یک فضای مناسب ورزشی دیگر به همراه امکانات ورزشی لازم در اختیار این هیئت برای اجرای برنامه های ورزشی و تمرینی خود پیش بینی شده است. 

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان از همه خیرین استان دعوت کرد به منظور کاهش مشکلات این قشر و ایجاد شادابی و شور و نشاط در میان انها در زمینه ساخت این سالن ورزشی به کمک هیئت بیماران خاص استان بیایند.

کد مطلب 4203672

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