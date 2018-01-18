به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان حسینی در دیدار با اعضای هیئت بیماران خاص و پیوند اعضاء استان کرمانشاه اظهار داشت: سالن اختصاصی ویژه ورزشکاران این هیئت با ظرفیت بخش خصوصی در کرمانشاه ساخته می شود.

حسینی افزود: اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه زمینه احداث این مکان را با استفاده از ظرفیت های ماده ۲۷ فراهم نموده است.

وی با اشاره به اهمیت نقش ورزش در ایجاد تحرک و شادابی این قشر افزود: امیدواریم با ایجاد این سالن ورزشی و همت هیئت استان افراد بیشتری از این قشر به ورزش روی اورند.

حسینی ادامه داد: تا زمان ایجاد این سالن،از سوی این اداره کل یک فضای مناسب ورزشی دیگر به همراه امکانات ورزشی لازم در اختیار این هیئت برای اجرای برنامه های ورزشی و تمرینی خود پیش بینی شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه در پایان از همه خیرین استان دعوت کرد به منظور کاهش مشکلات این قشر و ایجاد شادابی و شور و نشاط در میان انها در زمینه ساخت این سالن ورزشی به کمک هیئت بیماران خاص استان بیایند.