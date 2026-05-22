به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ی روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان آمده است: عملیات خنثیسازی مهمات عملنکردۀ جنگ رمضان فردا شنبه از صبح تا عصر در حومه شهر بندرعباس انجام میشود.
مردم نگران صدای ناشی از این انفجارها نباشند.
