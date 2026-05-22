  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در بندرعباس 

خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در بندرعباس 

بندرعباس- روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده‌ی جنگ رمضان فردا شنبه از صبح تا عصر در حومه شهر بندرعباس انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه ی روابط عمومی سپاه امام سجاد علیه السلام هرمزگان آمده است: عملیات خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکردۀ جنگ رمضان فردا شنبه از صبح تا عصر در حومه شهر بندرعباس انجام می‌شود.

مردم نگران صدای ناشی از این انفجارها نباشند.

کد مطلب 6837533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها