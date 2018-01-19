شرایط قبل از ۲۰۱۴ در موصل حکمفرماست/ مناطق در معرض سقوط مجدد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در گزارشی اعلام کرد: شرایط قبل از ۲۰۱۴ و بوجود آمدن داعش بار دیگر به موصل پس از آزادسازی آن از داعش بازگشته است و برخی مناطق آن در معرض سقوط مجدد به دست داعش قرار دارند.

این روزنامه آورده است: مدتی پس از اعلام آزادسازی موصل از داعش، تروریستها توان بازپس گیری برخی مناطق در استان نینوا به ویژه در نزدیکی مرز با سوریه را دارند.

الحیات به نقل از علی البیاتی از فرماندهان حشد شعبی در ناحیه باستانی نمرود در جنوب موصل بیان کرد: امنیت شهر شکننده است و در هر لحظه ممکن است از هم بپاشد. در تابستان گذشته مقامات عراقی آزادسازی استان نینوا در شمال عراق را جشن گرفتند اما برخی از تروریستها از این استان فرار کردند. آنها در مناطق صحرایی غرب موصل که هزاران کیلومتر در مرز با سوریه امتداد دارد مخفی شدند و دست به حملات به نیروهای امنیتی و ساکنان می زنند. تروریستها از مناطق صحرایی، دشتها، تپه ها و مخفیگاههایی که قبلا از فروپاشی احداث کرده بودند بهره می برند. آنها آنچه از سلاح، مهمات، آب، سوخت و غذا برای مدت طولانی نیاز داشتند، آماده کرده اند.

این روزنامه در ادامه به نقل از هشام الهاشمی تحلیلگر امور گروههای تروریستی اعلام کرد: هسته های پنهان اشتباه است زیرا تروریستها فعالند و توان حمله و بازپس گیری برخی نواحی و روستاها را دارند. نهادهای اطلاعاتی عراق در قبال این تروریستها اطلاعات مبهم دارند. آنچه رخ می دهد گواه این است که اعلام غلبه بر داعش به این مفهوم است که آنها فقط ساختمان مسکونی و دولتی ندارند تا پرچم خود را بر بالای آن نصب کنند.

عاید اللویزی عضو شورای استان نینوا نیز گفت: بر اساس اطلاعات واصله برخی مناطق در جنوب موصل در معرض هجوم قرار گرفته است و شهروندان در معرض حملات تروریستی و غارت و چپاول قرار می گیرند. بیشتر یورش های از سوی بازمانده های داعش در مناطق الجزیره، شمال الحضر، ناحیه تل عبطه و در نزدیکی استان الانبار است. مشکل این است که اراضی از نظر جغرافیایی آزاد شده است و به طور کامل داعشی ها نابود نشده اند. به همین دلیل شرایط امنیتی مشابه شرایط قبل از سقوط داعش در ۲۰۱۴ را دارد.