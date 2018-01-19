به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مهاجری سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد در پایان دیدار تیمش مقابل استقلال اظهار داشت: در یک هفته گذشته سعی کردیم عِرق مشهدی بودن را در تماشاگران مشهدی تحریک کنیم تا جوی که در بازی سیاه جامگان و پرسپولیس ایجاد شد امروز تکرار نشود. فکر می کنم از این حیث موفق بودیم و از تماشاگران مشهدی تشکر می کنم که باعث شدند لااقل یک جو ۵۰-۵۰ برای ما ایجاد شود و پدیده در خانه خودش غریب نباشد.

وی افزود: ما این بازی را با تمرکز شروع کردیم و کارمان را با تمرکز هم ادامه دادیم و تنها در برخی از دقایق بازی بود که تمرکزمان به هم خورد و تیم حریف صاحب موقعیت شد. یکی از آن صحنه ها همان صحنه‌ای بود که داور اعلام پنالتی کرد؛ پنالتی ای که من روی آن حرف دارم. قبل از آن در دو صحنه داور می‌توانست به سود ما اعلام پنالتی کند که اینطور نشد.

سرمربی پدیده اظهار داشت: ما موقعیت های خیلی خوبی داشتیم که متاسفانه گل نشد. مقصر اصلی را در از دست رفتن این موقعیت ها زمین خراب و نامناسب ورزشگاه می‌دانم. زمین خراب بود که باعث می شد موقعیت های خوب ما از دست برود چرا که فوتبال ما یک فوتبال مبتنی بر حرکات تاکتیکی روی زمین است.

مهاجری بیان داشت: استقلالی‌ها در نیمه دوم شیوه کارشان را عوض کردند و با به بازی گرفتن علی قربانی به بازی بلند و استفاده از فضای پشت مدافعان ما روی آوردند و به همین شکل موفق شدند پنالتی هم بگیرند که خدا را شکر آن پنالتی گل نشد.

وی در ادامه بیان داشت: ما ثابت کردیم که مشکلات پیش آمده را کنار گذاشته و دوباره همان تیم نیم فصل اول شدیم. تیمی که بازی های خوبی ارائه می دهد و نتایج خوبی هم می‌گیرد.