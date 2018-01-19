گرامیداشت جان باختگان حادثه سانچی در آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که اقشار مختلف مردم حضور داشتند، شهروندان تکاب و شاهین دژ با نثار فاتحه، یاد و خاطره این شهید خدمت را گرامی داشتند.

پس از این مراسم نیز فرماندار، امام جمعه و جمعی از مسئولان شهرستان شاهین دژ با حضور در منزل خانواده این مرحوم از مادر شهید خدمت محمد کاوسی دلجویی کردند.

در این دیدار فرماندار شاهین دژ با ابلاغ پیام تسلیت استاندار آذربایجان غربی به خانواده این مرحوم، یاد وخاطره این دریانورد دلاور تکابی را گرامی داشتند.

امام جمعه شاهین دژ نیز در این دیدار با تسلیت جان باختن این دریانورد تکابی در حادثه سانچی گفت: مرحوم محمد کاوسی در مسیر توسعه اقتصادی کشور جان خود را ایثار کرد.

حجت الاسلام حسین فصیحی افزود: فرزندان ایران اسلامی همواره در راه اعتلای کشور از جان و مال خویش گذشته اند.

فرماندار شهرستان تکاب نیز با صدور پیامی جان باختن محمد کاوسی تکاب ، دریانورد تکابی حادثه سانچی را به مردم استان آذربایجان غربی و شهرستان تکاب و خانواده داغدار وی تسلیت و تعزیت گفت.

در متن پیام ایرج ثقفی آمده است: دریانوردان سخت کوش و فداکار در مسیر انجام ماموریت و خدمت به میهن اسلامی و در راه تلاش برای تحقق اهداف کشور بر اثر سانحه ای دردناک جان باختند و ملت ایران را سوگوار کردند.

مرحوم محمد کاوسی، افسر یکم تدارکات کشتی نفتکش سانچی اصالتا تکابی بوده و پس از مهاجرت خانواده اش به شهرستان کرج در سال 1358 در این شهرستان به دنیا آمده است اماجمعی از اقوام مادری وی ساکن شاهین دژ است.