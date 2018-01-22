آموزش الکترونیک یک ظرفیت مکمل است/ آسیب ها بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون ۱۷۲ هزار دانش آموز در ۱۶۱۵ مرکز آموزش از راه دور مشغول تحصیل هستند. این آخرین آماری است که مدیر آموزش از راه دور آموزش و پرورش در نشست خبری خود داد.

گودرز شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده از رسانه تعاملی و آموزش الکترونیک در آموزش و پرورش که در جریان است و اثر گذاری آن گفت: آموزش الکترونیک یک ظرفیت مکمل است که در کنار آموزش رسمی رخ می دهد و دارای انعطاف بالایی است. در واقع باید توجه کنیم اینها ظرفیت های مستقل آموزشی نیستند.

وی ادامه داد: این بخش می تواند به آموزش از راه دور نیز کمک فراوانی کند و در واقع تسهیل کننده این بخش از آموزش در کشورمان باشد. هر چند در بخش آموزش حضوری نیز کارکرد بسیاری دارد اما در آموزش از راه دور که بیشتر هدف بازماندگان از تحصیل هستند، ارائه خدمات کیفی با چنین فن آوری هایی بالا می رود. این خدمات بسیار نوپاست و باید با بالا بردن ظرفیت ها به مرور پیش برد و نه در تاثیرگذاری آن مبالغه شود و نه کنار گذاشته شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش در ادامه درباره آموزش از راه دور بیان کرد: آموزش از راه دور یک آموزش لازم التعلیم است به این معنا که ما جاهایی را پوشش می دهیم که امکان آموزش حضوری نیست. مثلا در روستایی ۳ نفر در مقطع آموزش متوسطه دوم هستند و مدرسه ای هم نیست و یا امکان تردد ندارند. یا ما دانش آموزی را در زندان داریم. برای همه اینها موظف هستیم امکان تحصیل فراهم کنیم.

شاهمرادی اضافه کرد: یکی از راه های ما این است که کتاب های پایه را برای آنها ارسال می کنیم اما کتاب هایی هستند که کمی موضوعات را بیشتر بسط داده اند. روش دوم ما دیداری و شنیداری است که در این شیوه پای رسانه ها به میان می آید. شیوه سوم هم الکترونیکی است که به دو بخش آنلاین و تعاملی تقسیم می شود. در روش آنلاین انگار آموزش حضوری است و معلم به صورت آنلاین حضور دارد و پرسش و پاسخ صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در بخش آموزش الکترونیکی به صورت آف لاین تدریس منابع درسی ضبط می شود و در فضای مورد نظر بارگذاری می شود تا افراد از طریق موبایل یا تبلت و... به آن دسترسی داشته باشند، بیان کرد: ما در استان البرز آموزش الکترونیک به صورت آنلاین را در ۶ مرکز برای دانش آموزان پیش دانشگاهی به صورت آزمایشی آغاز کردیم و در کرمانشاه نیز پس از زلزله آن را کلید زدیم. قرار است این تجربه را کامل بررسی کنیم و آن را در صورت موفقیت آمیز بودن بسط دهیم.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: ما در حوزه آموزش الکترونیک کاملا آسیب ها را هم رصد خواهیم کرد. خوشبختانه زیرساخت های این موضوع از طرف وزارت ارتباطات در کشور مهیا شده است. چون ما به اینترنت در این شیوه نیاز داریم. رصد می کنیم که اگر در این شیوه دانش آموز آسیب نبیند آن را ادامه دهیم. اما به نظرم هر گاه در آموزش و پرورش از هر تکنولوژی خوب استفاده شده موفقیت آمیز بوده است.

شاهمرادی همچنین با بیان اینکه در بحث تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش به صورت فوق برنامه و با هدف قرار دادن اولیا آن را راه می اندازد، گفت: به نظرم هر کدام از این روش ها اگر به بحث آموزشی پا می گذارند حتما باید به صورت مکمل آموزش حضوری دیده شوند. واقعیت این است که ما در کشورمان شرایط متفاوتی داریم و نمی توان لزوما یک نسخه واحد برای همه نقاط کشور در امر آموزش پیچید. ممکن است در جایی همین بحث آموزش الکترونیکی تعارض ایجاد کند.