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۲ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۴

شرایط بد حریف استقلال در عربستان بعد از حذف از جام پادشاهی

شرایط بد حریف استقلال در عربستان بعد از حذف از جام پادشاهی

بعد از حذف تیم فوتبال الهلال از جام پادشاهی عربستان، خبرهای زیادی از اختلاف بین سرمربی و سران باشگاه الهلال مطرح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با باخت الهلال به القادسیه در مرحله یک شانزدهم جام پادشاهی و حذف از این رقابتها، خبرهایی از اوج گرفتن اختلاف «رامون دیاز» سرمربی آرژانتینی الهلال با مسئولان این باشگاه در رسانه ها مطرح شد.

در تازه ترین خبر، روزنامه «الشرق الاوسط» به نقل از یک منبع آگاه در باشگاه الهلال اعلام کرد که دیاز اختلافی با مسئولان باشگاه ندارد و این مربی تا پایان فصل جاری روی نیمکت الهلال می نشیند.

این در حالی است که بعد از شکست الهلال، هواداران این تیم به شدت از رامون دیاز و عملکرد تیمشان ناراضی هستند و انتقادات زیادی را مطرح کرده اند.

قرار است تمرینات الهلال بعد از سه روز تعطیلی از عصر روز چهارشنبه آغاز شود.

تیم الهلال عربستان یکی از حریفان استقلال تهران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است.

کد مطلب 4206425

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