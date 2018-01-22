امسال بخش خارج از مسابقه نداریم/ برگزاری افتتاحیه و اختتامیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین ایمانی خوشخو رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه این کمیسیون که شنبه ۳۰ دی ماه برگزار شد، گفت: ضرورت دارد که برنامه ریزی ها در جشنواره های فجر به گونه‌ای باشد که با جریان ثابت و رو به جلوی این جشنواره‌ها روبرو باشیم.

وی ادامه داد: فیلم های جشنواره ملی فیلم فجر از سوی هیات انتخاب و با در نظر گرفتن جنبه‌های سینمایی، تخصصی و کیفی انتخاب شده اند و مطالبی که گاهی مبنی بر خنثی بودن جشنواره بدون در نظر گرفتن کیفیت فیلم‌ها و رای هیات انتخاب مطرح می شود، ناشی از نادیده گرفتن روند حرفه‌ای جشنواره است.

رییس کمیسیون هنر و معماری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های سازمان سینمایی یادآور شد: امیدواریم جشنواره ملی فیلم فجر امسال به دور از حاشیه‌های گذشته هدفمندتر برگزار شود و در راستای حرفه‌ای‌تر شدن با رویکرد توجه به معیارهای تخصصی و ارزشی گامی به جلو بردارد.

ایمانی خوشخو ادامه داد: در پایان جشنواره های هنری فجر، کمیسیون هنر و معماری نظرات و دیدگاه های خود را درباره جشنواره ها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می کند.

ابراهیم داروغه زاده دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در این جلسه با ارایه گزارشی از جشنواره گفت: جشنواره ملی فیلم فجر چون همزمان با دهه فجر برگزار می شود هرچه باشکوه تر باشد به فضای جشن های انقلاب اسلامی کمک می کند اما از سوی دیگر گاهی جشنواره فیلم حاشیه‌هایی هم دارد که ممکن است متن جشنواره را تحت تاثیر قرار دهد بنابراین برنامه ریزی برای این جشنواره در لبه تیغ انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر ۲۵ فیلم در بخش مسابقه حضور دارند که ۹ فیلم با موضوع انقلاب، مقاومت و یا دفاع مقدس است. علاوه بر سالن های مردمی جشنواره که فیلم ها در آنها نمایش داده می شود، هماهنگی هایی برای برگزاری افتتاحیه و نمایش فیلم ها در ۳۱ استان کشور با حضور سینماگران انجام شده است. بخش تجلی اراده ملی که چند دوره از جشنواره حذف شده بود در جشنواره امسال برگزار می شود و نهادها و سازمان هایی از طرف خود داورانی را انتخاب می کنند و به فیلم هایی که به دغدغه ها و مسایل سازمانی آنان می پردازند، جایزه می دهند و اختتامیه بخش تجلی اراده ملی در آبادان برگزار می شود.

داروغه زاده ادامه داد: امسال بخش خارج از مسابقه در جشنواره نداریم و ۲ فیلم مستند نیز در کنار دیگر فیلم های بخش مسابقه حضور دارند تا در زمینه سینمای مستند فرهنگسازی شود تا سینمای مستند به اکران متصل شود. بخش فیلم اولی ها نیز در جشنواره مستقل نیست و سه فیلم اولی در در این دوره جشنواره در کنار دیگر فیلم ها رقابت می کنند. افتتاحیه و اختتامیه جشنواره نیز در این دوره برگزار می شود.

دبیر سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در پایان گفت: امسال برنامه نمایش فیلم ها در سینمای رسانه ها با حضور سینماگران و اهالی رسانه با قرعه کشی مشخص شد. سینمای رسانه ها پردیس ملت است و برای ارتباط سینماگران و رسانه ها در طول جشنواره برنامه ریزی می شود. همچنین با شهرداری تهران هماهنگی شده است فضای محیطی شهری در دهه فجر که جشنواره برگزار می شود، موضوع مشترک جشنواره و انقلاب اسلامی باشد. همه شبکه های‌ صدا و سیما نیز برای اطلاع رسانی و معرفی فیلم های جشنواره همکاری دارند.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی نظرات خود را درباره جشنواره ملی فیلم فجر بیان کردند.