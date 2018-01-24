تصمیم شفر جای سوال دارد/ پرسپولیس شادابی نیم فصل اول را ندارد

مجید نامجو مطلق در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار آبی پوشان برابر پدیده گفت: استقلال شروع خوبی مقابل پدیده داشت و چندین موقعیت را خلق کرد اما نتوانست نتیجه بازی را عوض کرده و سه امتیاز را به حساب خود واریز کند. این تیم تا حدودی دچار بدشانسی بود و اگر پنالتی ابراهیمی به گل تبدیل می شد الان استقلال به بالای جدول می رسید.

وی تاکید کرد: آبی پوشان از زمان حضور شفر تا به امروز بازی های خوبی از خود ارائه کردند اما مقابل پدیده آن کیفیت گذشته را نداشتند و شاهد موج دوم حمله و گلزنی این تیم نبودیم. با توجه به بازی های سختی که این تیم مقابل پارس جنوبی، ذوب آهن و پرسپولیس دارد عیار شفر بیشتر مشخص خواهد شد و باید منتظر ماند و دید که او می تواند مقابل این حریفان بالای جدول امتیاز لازم را کسب کند یا خیر.

پیشکسوت استقلال در خصوص پیوستن مهاجم جدید به این تیم هم گفت: آبی پوشان به یک مهاجم تمام عیار و طراز اول نیاز داشتند و امیدوارم این بازیکن که به تازگی به استقلال آمده بتواند خلاء گل نزدن استقلال را پر کرده و در بازی های آینده شاهد گلزنی این مهاجم جدید باشیم.

نامجومطلق در خصوص بازی نکردن مهدی قائدی هم گفت: او فوروارد باهوشی است و هر زمانی که بازی کرده توانسته هم برای خودش و هم برای دیگر مهاجمان استقلال موقعیت سازی کند اما اینکه چرا شفر او را بازی نمی دهد جای سوال است. متاسفانه چون تمرینات آبی پوشان پشت درهای بسته انجام می شود و کسی نمی تواند عملکرد بازیکنان را ارزیابی کند بنابراین نمی دانیم آیا این بازیکن آمادگی لازم برای حضور در ترکیب اصلی را دارد یا خیر.

وی در خصوص وضعیت پرسپولیس هم گفت: این تیم در نیم فصل دوم دچار افت شده است، با توجه به امتیازاتی که پرسپولیس در نیم فصل اول کسب کرد تا حدودی بازیکنان این تیم انگیزه و شادابی نیم فصل اول را ندارند ودر حد و اندازه های خود ظاهر نمی شوند و شاید این موضوع بتواند برای این تیم در دیدار های آتی مشکل ساز باشد. بنابراین فکر می کنم برانکو باید برای این موضوع تدبیری بیندیشد تا بازیکنانش از این بی انگیزگی خارج شوند.

نامجومطلق در پایان و در پاسخ به این سوال که شرایط تیم ها را در نیم فصل دوم چگونه دیده اید، گفت: با شروع دور برگشت بازی ها شرایط سخت تر می شود، تیم ها نمی خواهند امتیاز از دست بدهند و به نوعی منطقی تر از نیم فصل اول بازی می کنند و سعی دارند امتیازات لازم را کسب کرده تا هم بتوانند سهمیه آسیایی را کسب کرده و تیم های پایین جدول هم از سقوط به لیگ یک دوری کنند.